صرف إعانات عاجلة لأسر عقار قرية برطس المنهار

بدور إبراهيم قررت محافظة الجيزة صرف إعانات عاجلة للأسر المتضررة من عقار قرية برطس المنهار، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز.وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن الوحدة المحلية لقرية برطس انتهت من رفع الأتربه والإنقاض من العقار عن طريق سيارات الوحدة.وأعدت مديرية التضامن الاجتماعى بالج

بدور إبراهيم

قررت محافظة الجيزة صرف إعانات عاجلة للأسر المتضررة من عقار قرية برطس المنهار، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن الوحدة المحلية لقرية برطس انتهت من رفع الأتربه والإنقاض من العقار عن طريق سيارات الوحدة.

وأعدت مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، حصرًا بقائمة الأسر، حيث سيتم صرف 5000 جنيه إعانة فورية عاجلة لكل حالة وفاة، كما سيتم صرف 1000 جنيه لكل حالة إصابة.

وأضاف أن الإدارة الهندسية بمركز ومدينة أوسيم تقوم بفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، وما إذا كانت تحتاج إلى ترميم.