«صرح إعلامي يفخر به كل عربي».. وزراء إعلام البحرين والأردن ولبنان يتفقدون مدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

استقبل عبدالفتاح الجبالي رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، خلال الأيام القليلة الماضية، 3 وزراء إعلام من الدول العربية الشقيقة من البحرين ولبنان والأردن.

وتأتي زيارة وزراء الإعلام العرب للمدينة علي هامش مشاركتهم في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التي استضافتها القاهرة في الفترة من 20 إلي 22 من شهر سبتمبر الجاري.

وأشاد دكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين ، بإمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي التكنولوجية والفنية، وبما تضمه من مراكز علميه تضاهي مثيلاتها العالمية ، واستوديوهات مجهزة بأحدث الوسائل العلمية، واصفا إياها بأنها صرح إعلامي عظيم يفخر به كل عربي.

وقد أبدى النعيمي إعجابه الشديد بما شاهده خلال جولته بالمدينة بالمراكز العلمية ومناطق التصوير التي تضمها ، وأعرب عن رغبة الجانب البحريني الصادقة في وضع الخطط المشتركة ومذكرات التفاهم بين الجانبين موضع التنفيذ ، لبدء التعاون مع المدينة والاستفادة من الخبرات التي تملكها خاصة في مجال تدريب الكوادر الإعلامية، وتبادل الزيارات بين الجانبين والاستعانة بالخدمات التي تقدمها مراكزها الفنية.

وكان النعيمي والوفد المرافق قد استهلوا الزيارة بمشاهدة فيلم دعائي عن مدينة الإنتاج الإعلامي ، ثم قاموا بجولة شملت مركز ترميم التراث السينمائي الذي يقوم بالحفاظ على التراث السمعي والبصري من التلف والقدم ، وأبدي النعيمي رغبته في الاستعانة بخدمات المركز في ترميم الأفلام الوثائقية البحرينية ، وبدء وضع الصيغ التنفيذية المناسبة في هذا الشأن.

وزار وزير الإعلام البحريني والوفد المرافق مركز التدريب والتطوير UP SKILL واطلع على البرامج التدريبية التي يقدمها المركز ، كما زار الوفد استوديو الدولبي اتموس ، والذي يتم من خلاله تطبيق أحدث تقنيات تسجيل الصوت في العالم ، والحاصل على الاعتماد الدولي من شركه دولبي العالمية.

بعد ذلك توجه الوزير والوفد المرافق الى مناطق التصوير المفتوحة حيث تابعوا حالة النشاط المكثف في تجهيز وإعداد الديكورات ، ومواقع التصوير المختلفة ، استعداداً لبدء تصوير الأعمال الدرامية الخاصة بشهر رمضان ، وذلك في ضوء قيام المدينة بتقديم جميع التسهيلات الممكنة ، لإخراج الأعمال الدرامية بأفضل صوره ممكنة.

كما قام الوفد بزيارة عدد من استديوهات القنوات الشهيره بالمدينة ومنها استديوهات شبكه قنوات اون تي في ، وقنوات سي بي سي ، وأبدوا إعجابهم بما تضمه هذه القنوات من تجهيزات فنية حديثة ، وأجهزة تصوير على أعلى مستوى من الكفاءة.

وفي نهاية الجولة قام الوزير والوفد المرافق بعمل جولة حره بفندق مدينة الإنتاج الإعلامي وشاهدوا عددا من القاعات الملحقة به التي تناسب تنظيم المؤتمرات الكبرى وكذلك الأنشطة الفنية والخدمات الترفيهية التي يقدمها الفندق.

من جانبه، أكد المهندس زياد المكارى وزير الإعلام اللبنانى على العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر ولبنان وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين ، مشيراً إلى تميز هذه العلاقات فى العديد من المجالات، سواء الثقافية والإعلامية والسياسية.

وأبدى المكارى سعادته بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامى هذا الصرح الإعلامى الكبير، وحفاوة الاستقبال الذى لاقاه ، معرباً عن أمله فى تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجالات الإعلامية والثقافية ، متمنياً أن تكون بيروت عاصمة الإعلام العربى فى العام القادم.

ومن جانبه رحب عبد الفتاح الجبالى بهذه الزيارة التى تأتى فى إطار تعزيز أواصر الصداقة بين الأشقاء العرب ، واطلع الضيف على إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامى العلمية والتكنولوجية، وأهم الأنشطة بها ، وما تضمه من استديوهات مجهزة بأحدث وسائل التقنية ، يبث منها أشهر القنوات الفضائية العربية والمصرية.

وأكد الجبالى خلال اللقاء أن المدينة تفتح ذراعيها لتقديم جميع إمكانياتها الإعلامية والتكنولوجية ، للتعاون مع الأشقاء فى لبنان فى العديد من المجالات المشتركة بين الجانبين.

وقد اصطحب الجبالى الضيف والوفد المرافق فى جولة بالمدينة شملت مركز التدريب والتطوير Up Skill وما يضمه من قاعات تدريب ومعامل فنية ، ومركز ترميم التراث السينمائى ، الذى يقوم بالحفاظ على التراث الوثائقى السمعى والبصرى ، وحمايته من التلف والقدم، وكذلك قاموا بزيارة استديو الدولبى أتموس ، والذى يتم فيه تسجيل الصوت بأحدث التقنيات المطبقة عالميا فى هذا المجال.

بعد ذلك توجه الوفد إلى مناطق التصوير المفتوحة ، وشاهدوا تصوير عدد من الأعمال والتجهيزات الجارية حالياً ، من ديكورات وتجهيز مواقع التصوير بالأحياء المختلفة استعدادا لشهر رمضان، حيث التقوا بالمخرج الكبير محمد فاضل خلال تصوير بعض من مشاهد مسلسل “الضاحك الباكى” الذى يتم تصويره بحى عماد الدين ، والذى يرصد قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحانى ، فى النصف الأول من القرن العشرين.

كما زار الوزير والوفد المرافق حى الإسكندرية ، الذى يتم فيه عمل ديكورات مسلسل “دفعة لندن” إنتاج MBC ، وكذلك زار الوفد مسلسل “دكة العبيد” بحى القلعة ، ومسلسل “الحشاشين” الذى يتم تجهيز الديكورات الخاصة به بالحى البدوى.

وفى نهاية الزيارة اصطحب الجبالى الوزير الضيف والوفد المرافق لزيارة عدد من استديوهات القنوات بالمدينة ، ومنها استديوهات ON T.V. واستقبلهم خلالها البيرت شفيق رئيس شبكة قنوات ON T.V. ،الذى اصطحب الوفد فى جولة باستديوهات القناة المختلفة، وغرفة الكنترول الخاصة بالقناة.

كما زار الوفد أيضاً قناة “القاهرة والناس” ، حيث استقبلهم مدير عام القناة أحمد عفيفى ، وأجرى الوزير اللبنانى حوار تليفزيونى لبرنامج “حديث القاهرة” الذى يعرض على شاشة القناة.

وفي سياق متصل، أشاد فيصل الشبول وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية بإمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي التكنولوجية , وبما تضمه من مراكز علمية علي أعلي مستوي تضاهي بإمكانياتها نظرائها في الدول الأوروبية المتقدمة .

جاء ذلك خلال زيارة سيادته لمدينة الإنتاج الإعلامي اليوم بصحبة محمد بلقر مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

وأعرب الشبول عن سعادته بزيارة هذا الصرح الإعلامي الضخم , معرباً عن أمله في التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الإعلام المختلفة خاصة في مجال تدريب الكوادر الإعلامية والفنية , للاستفادة بما تملكه المدينة من إمكانات تقنية وخبرات بشرية علي أعلي مستوى.

من جهته رحب عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة المدينة , بالوزير الضيف , مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن علي المستويين الشعبي والرسمي في مختلف المجالات ,

وشدد الجبالي علي استعداد المدينة الكامل لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات التي تملكها للأخوة في الأردن الشقيق خاصة في مجال تدريب الكوادر الإعلامية وتبادل الزيارات الإعلامية بين الجانبين .

وقد اصطحب الجبالي الوزير في جولة للتعرف علي إمكانيات المدينة, وما تضمه من استديوهات , حيث شاهدا مناطق التصوير المفتوحة , والتجهيزات الجارية بها من بناء الديكورات المختلفة والتي تتم علي قدم وساق , استعدادا لتصوير أعمال رمضان الدرامية.

كما زارا مركز الترميم السينمائي والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يقوم بالحفاظ علي التراث الوثائقي السمعي والبصري وحمايته من التلف والقدم , حيث استمعا من القائمين بالإشراف عليه علي مراحل ترميم هذه الأفلام , وتفقد الوزير أيضا استديو الدولبي اتموس والذي يتم فيه تطبيق أحدث تقنيات الصوت في العالم والمعتمد من شركة دولبي العالمية.

وزار الشبول مركز التدريب والتطوير بالمدينة UP SKILL حيث تفقد قاعات التدريس المختلفة الخاصة به وتعرف علي أهم البرامج التدريبية التي يقدمها المركز ، وفي نهاية الزيارة ، اصطحب الجبالي الوزير الضيف لعمل جولة داخل استديوهات DMC والتي تعد الأكبر في المدينة استقبلهم خلالها الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس شبكة قنوات DMC الذي رحب بالوزير ومرافقيه واصطحبهم بجولة داخل استديوهات الشبكة , ودار بينهم حوار ودي عن العلاقات المصرية الأردنية المتميزة في العديد من المجالات وخاصة المجالات الإعلامية .