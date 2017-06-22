صراع ثلاثى لخطف مقعد السمسرة بالبورصة

تشهد انتخابات البورصة المقرر إجراؤها فى الساعات الأخيرة من مساء اليوم الخميس، صراعاً مشتعلاً بين 7 مرشحين لاقتناص 3 مقاعد ممثلة لشركات السمسرة، ونظيرتها العاملة فى مجال الأوراق المالية.

تدور التكهنات الأولية حول صراع عنيف بين كل من إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، وشوكت المراغى العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، وسليمان نظمى نائب رئيس شركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية، لاقتناص مقعد السمسرة، فى الوقت الذى ظهرت عدة تحالفات انتخابية من داخل جمعيات الأوراق المالية بالتصويت لاختيار تحالف مكون من السعيد ونظمى، فيما ظهرت تحالفات أخرى تضم نظمى، والمراغى، العضوين الحاليين فى مجلس إدارة البورصة.

أما ممثلو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فالمنافسة بينهم أصبحت شبه محسومة لصالح أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، نظرا لعلاقاته بسوق المال إلى جانب وجود منافسة وحيدة من ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية.

يتيح نظام الانتخاب الحالى التصويت على مرشح من الشركات العاملة بجانب مرشح من شركات السمسرة، مع إتاحة الحرية كاملة لتوجيه الصوت الثالت أما للسمسرة، أو الشركات العاملة.

جدير بالذكر أن آخر انتخابات للبورصة أجريت منذ 4 أعوام، وأسفرت عن فوز كل من محسن عادل، الرئيس السابق لشركة بايونيزر لإدارة صناديق الاستثمار، وسليمان نظمى، العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة وعلاء سبع، الرئيس السابق لشركة بلتون المالية القابضة، قبل أن يخرج لاستقالته من بلتون، ويدخل بديلًا عنه شوكت المراغى.

ينافس بالانتخابات 7 مرشحين، منهم 2 على مقعد الشركات العاملة هما أحمد أبوالسعد، وياسر عمارة، بجانب 5 مرشحين لشركات السمسرة، هم سليمان نظمى، وشوكت المراغى، وإيهاب السعيد، بجانب سامح العزب، العضو المنتدب لشركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية، ومحمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

وتشابهت البرامج الانتخابية للمرشحين فى إعادة «حلم» تنشيط سوق السندات، وطرح آليات جديدة للتداول، منها بورصة السلع، والعقود، والمشتقات، بجانب الترويج الحتمى، والمستمر للبورصة، وجذب المزيد من الشركات للقيد، وتسهيل الإجراءات، وتقديم كل الوعود لمساندة شركات السمسرة فى تخفيض المصروفات، وتغيير آليات العقوبة من الإيقاف إلى الغرامة المالية.