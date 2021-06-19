صراع بين «أحمد نوتردام» و«ديدو» على كعكة الإيرادات قبل عيد الأضحى

وانضم مؤخرا لقائمة الأفلام السينمائية المنافسة ماما حامل بطولة ليلى علوي الذي يعيدها لشاشة السينما بعد سنين طويلة

تشهد دور العرض السينمائي حاليا صراعا كبيرا وتنافسا ملحوظا بين بعض الأفلام السينمائية التي تم طرحها خلال الفترة السابقة للجمهور بالسينمات، فهناك تنافس كبير على إيرادات المركز الأول بين فيلمي أحمد نوتردام بطولة رامز جلال وديدو بطولة كريم فهمي، وانضم مؤخرا لقائمة الأفلام السينمائية المنافسة ماما حامل بطولة ليلى علوي الذي يعيدها لشاشة السينما بعد سنين طويلة، ويأتي أيضا فيلم ثانية واحدة بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر.

نرصد في هذا التقرير حال الموسم السينمائي لبعض الأفلام السينمائية التي تم طرحها وذلك قبل بداية موسم عيد الاضحى القادم، وبعض الأراء فيها .

أحمد فهيم : أحمد نوتردام استطاع عادة الانتعاشة للسوق السينمائي في الموسم الأخير

يرى الفنان أحمد فهيم أن فيلم أحمد نوتردام حقق جذبا جماهيريا كبيرا في السينمات الفترة الماضية ، واعاد الانتعاشة لدور العرض بمصر مرة أخرى برغم أن عدد الافلام في الموسم الاخير كان قليلا .

وأضاف ان السينما تعاني من ظروف صعبة بسبب جائحة كورونا ، الا ان تحقيق أفلاما لايرادات مرتفعة مثل أحمد نوتردام وديدو أيضا شيئا مبشرا للفترة المقبلة ان الجمهور أصبح مقبلا بشدة على السينمات برغم هذه الظروف الصعبة .

ونوه فهيم اننا ي انتظار طرح مجموعة من الافلام ذات الميزانيات الضخمة انتاجيا خلال الايام القادمة ، والتي ستحقق تميزا في السوق السينمائي وتنوعا وطفرة كبيرة نتمناها من حيث القصة والاخراج والانتاج في صناعة السينما المصرية .

صفوت هلباوي : أحمد نوتردام يتصدر القائمة حاليا والأفلام الاجنبية استحوذت على المنافسة

قال الموزع السينمائي صفوت هلباوي للمال أن : فيلم أحمد نوتردام يتصدر قائمة الافلام السينمائية الموجودة بالسينمات ويليه فيلم ديدو لكريم فهمي ثم فيلم ماما حامل ويتذيل القائمة فيلم ثانية واحدة .

وأضاف ان الافلام الاجنبية استحوذت حاليا على التنافس في دور العرض حقيقة ، خاصة أفلام fast @furious وفيلم conjuring

وتابع قائلا ان فيلم ماما حامل هو أخر الافلام المطروحة بالسينمات حاليا ، واستطاع ان يدخل المنافسة قبل موسم عيد الاضحى لكن لايقارن بأفلام ديدو وأحمد نوتردام التي طرحت قبله ب6 اسابيع .

وأكد هلباوي أن المنافسة القوية ستبدأ من يوليو القادم بطرح أفلام تامر حسني مش أنا وكريم عبد العزيز البعض لايذهب للمأذون مرتين وغيرها .