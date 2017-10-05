صراع الوصول لمونديال 2018 يشتعل في جولاته الأخيرة

علي المصريتدخل التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، والتي ستنطلق في شهر يوليو من العام المقبل، مراحلها الأخيرة، بعد أقل من عام علي انطلاق المونديال، وحجزت سبعة منتخبات مقاعدها في المحفل العالمي، فبالإضافة إلى روسيا صاحبة الضيافة، وصلت بلجيكا وإيران واليابان والمكسيك والبراز

علي المصري

تدخل التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم “روسيا 2018″، والتي ستنطلق في شهر يوليو من العام المقبل، مراحلها الأخيرة، بعد أقل من عام علي انطلاق المونديال، وحجزت سبعة منتخبات مقاعدها في المحفل العالمي، فبالإضافة إلى روسيا صاحبة الضيافة، وصلت بلجيكا وإيران واليابان والمكسيك والبرازيل وكوريا الجنوبية والسعودية للبطولة.

وتدريجيا يتم معرفة المنتخبات الـ32 المشاركة في الحدث الكروي الأكبر، والآن يتبقى 24 بطاقة، ستحسم أغلبها بين الخامس والعاشر من أكتوبر الجاري، ففي أوروبا على سبيل المثال يفصل انتصار واحد كلا من إسبانيا وإنجلترا وألمانيا، بطلة العالم، وسويسرا وصربيا، عن اللحاق بقطار روسيا، إلا أن الوضع أكثر تعقيدا لمنتخبات مثل فرنسا والبرتغال وإيطاليا وهولندا.

وستتأهل من أوروبا الفرق متصدرة المجموعات التسع، بالإضافة إلى المنتخبات الأربعة التي ستفوز بمباريات الملحق، بين أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثاني، والتي ستقام ذهابًا وعودة يومي 9 و14 نوفمبر المقبل.

لكن الوضع أكثر تعقيدا في تصفيات أمريكا الجنوبية، بعدما ضمنت البرازيل التأهل لكأس العالم، يتوقف حجز بطاقة أوروجواي وكولومبيا، على فوزهما أمام فنزويلا وباراجواي، على الترتيب، في اللقاءات التي تقام اليوم الخميس.

أما المباراة المنتظرة فتلك التي تجمع في نفس اليوم أيضا، الأرجنتين وبيرو، على ملعب “لا بومبونيرا”، في بوينس آيرس، والتي نفدت جميع بطاقات حضورها الـ49 ألفا.

هزيمة الأرجنتين في تلك المباراة، قد تجعلها خارج المونديال، ما يعني أن نجم منتخب “راقصي التانجو” ليونيل ميسي، قد يفقد ما يمكن أن تكون فرصته الأخيرة، لحصد أكثر لقب يتعطش له.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في التصفيات بـ24 نقطة، بفارق الأهداف خلف بيرو الرابعة، والتي يمنحها الفوز عمليا بطاقة التأهل للمونديال، في انتظار نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام كولومبيا، في العاشر من الشهر الجاري.

كما تحظى تشيلي، صاحبة المركز السادس بـ23 نقطة، بفرصة تجاوز “راقصي التانجو”، وانتزاع المركز الخامس، الذي يلعب صاحبه الملحق أمام نيوزيلندا، وتستقبل تشيلي، غدًا الجمعة، الإكوادور، وتحل ضيفة في الجولة الأخيرة على البرازيل.

وفي تصفيات (كونكاكاف)، تعد المكسيك المنتخب الوحيد الذي حجز بطاقة التأهل، بينما تتنافس على بطاقتين، كوستاريكا صاحبة وصافة التصفيات بـ15 نقطة، تليها بنما بعشر نقاط، ثم الولايات المتحدة رابعةً بتسع نقاط، بفارق الأهداف أمام هندوراس الخامسة.

وسيخوض صاحب المركز الرابع مباراة ملحق، أمام الفائز من لقاء تصفيات آسيا، بين أستراليا وسوريا.

وتحتاج كوستاريكا، التي تستقبل هندوراس، غدا الجمعة، وتحل ضيفة على بنما بالجولة الأخيرة، في العاشر من الشهر ذاته، نقطة واحدة فقط للتأهل، إلا أن هندوراس لن تجعل المهمة سهلة، كما صرح مدربها الكولومبي، خورخي لويس بينتو.

وستقام مباراة مهمة في نفس اليوم، بين الولايات المتحدة وبنما في أورلاندو، ولن يسمح منتخب “العم سام” بحدوث أي خطأ، عقب خسارته أمام كوستاريكا بهدفين نظيفين، وتعادله مع هندوراس (1-1)، وقبل مباراته الأخيرة، حينما يحل ضيفا على ترينيداد وتوباجو، أما بنما، فحلم خوض أول مونديال في تاريخها، يحفزها على الفوز أمام الولايات المتحدة، ثم كوستاريكا، في الجولة الأخيرة.

وفي أفريقيا، لم تُحسم بعد بطاقات التأهل الخمسة، علمًا بأن مصير منتخبات تونس ونيجيريا وكوت ديفوار ومصر، التي تأتي على رأس مجموعاتها بفارق نقاط عن الوصيف، يتوقف على نتيجة آخر جولتين.

أما المجموعة الرابعة، فتشهد منافسة محتدمة بين بوركينا فاسو، صاحبة الصدارة بست نقاط، ومنتخب الرأس الأخضر، الذي يأتي في الوصافة بفارق الأهداف، بينما تحتل السنغال المرتبة الثالثة، بخمس نقاط.

وفي آسيا، حجزت إيران وكوريا الجنوبية والسعودية واليابان بطاقات التأهل لروسيا، فيما تخوض سوريا وأستراليا مباراتين، الأولى في ماليزيا، اليوم الخميس، والثانية في سيدني، بعد خمسة أيام.