صراعات الزمالك في البرلمان

ياسمين فواز تقدم النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة، علي خلفية ما يحدث داخل نادي الزمالك من تجاوزات في حق النادي العريق أحد قلاع الكرة وسفير للرياضة المصرية في أنحاء العالم، فضلاَ عما آلت…

ياسمين فواز

تقدم النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة، علي خلفية ما يحدث داخل نادي الزمالك من تجاوزات في حق النادي العريق أحد قلاع الكرة وسفير للرياضة المصرية في أنحاء العالم، فضلاَ عما آلت إليه الأوضاع داخل فريق الكرة نتيجة الصراعات الوهمية داخل مجلس إدارة النادي.

وقال بدوي، في طلب الإحاطة المسبب بشأن المهاترات العشوائية بنادي الزمالك الرياضي، الذي يعد صرح كبير في الرياضة مصرياً، عربياً، أفريقياً وعالمياً، وهو مصدر رئيسي للمنتخبات القومية والرياضة المصرية في مختلف الألعاب والمسابقات المحلية والدولية، وأرجع السبب طبقاً لطلب الإحاطة بسبب إصرار رئيس مجلس الإدارة عدم تنفيذ إرادة الجمعية العمومية في اختيارها أعضاء مجلس إدارة الزمالك، مما يهدد هذا الصرح العظيم بالانهيار.

وأوضح بدوي، أن عدم تنفيذ إرادة الجمعية العمومية التي انعقدت يومي 25،24 نوفمبر الماضي إهانة لأعضاء الجمعية العمومية ونادي الزمالك، ولا يحق لأي شخص داخل مجلس الإدارة مصادرة حقوق الأعضاء بعد انتخابات تمت في إطار من النزاهة والشفافية، وتبقي مهمة المجلس الحالي تنفيذ قرارات الجمعية في إطار العمل الجماعي ومصلحة النادي.

وتابع، كان يجب علي وزير الشباب والرياضة مطالبة كافة أعضاء مجلس الزمالك باحترام قرارات الجمعية من خلال اعتماد قرارها وممارسة مجلس الإدارة كله مهام عمله المكلف بها في ضوء القانون واللائحة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يخالف اللوائح والقانون.