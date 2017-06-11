صراخ بين النواب فى بداية مناقشة تيران وصنافير

داوود : الاتفاقية هى والعدم سواء ومناقشتها مخالف للدستور بكرى : حق أصيل للنواب ..وأبو شقة : لن نتخذ أي قرار عقب جلسة الأحد ياسمين فواز: شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتي يترأسها الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، ظهر اليوم الأحد، حالة من الهرج والمرج أثناء مناقشة اتفاقية

داوود : الاتفاقية هى والعدم سواء ومناقشتها مخالف للدستور

بكرى : حق أصيل للنواب ..وأبو شقة : لن نتخذ أي قرار عقب جلسة الأحد



ياسمين فواز:



شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتي يترأسها الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، ظهر اليوم الأحد، حالة من الهرج والمرج أثناء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ “تيران وصنافير”، وسط تبادل للصراخ بين النواب المؤيدين والمعارضين لعرض الاتفاقية علي البرلمان، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وبذل المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، و”عبد العال” محاولات مضنية لاحتواء الموقف.

وأكد النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25/30 أن إحالة الاتفاقية إلي البرلمان، ومناقشتها مخالف للدستور ، مشددا على أنه بعد حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، تصبح الاتفاقية هي والعدم سواء.

فيما تمسك النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة بمناقشة الاتفاقية، مؤكدا أنه حق أصيل لمجلس النواب وفقا لنص المادة 151 من الدستور .

ومن جانبه، أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، حضور ممثلى الحكومة لاجتماع اللجنة اليوم، و على رأسهم السفير سامح شكرى وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وعدد من الخبراء والفنيين والمختصين والمسئولين المصريين، من وزارتى الدفاع والخارجية، والجهات السيادية، ممن شاركوا فى التفاوض وصياغة أحكام الاتفاقية المعروضة.

ولفت “أبو شقة” إلى أن هذه الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش، مع الخبراء، ولن تنتهى إلى اتخاذ قرار، مؤكدا أنه يتعين على الجميع أن يدرك أن مجلس النواب على ثقة كاملة فى أنه يسعى إلى الحقيقة المجردة، وسيتمكن الجميع من الإدلاء برأيه بكل حرية وشفافية. النواب المؤيدين والمعارضين لعرض الاتفاقية علي البرلمان، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وبذل المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، و”عبد العال” محاولات مضنية لاحتواء الموقف.

وأكد النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25/30 أن إحالة الاتفاقية إلي البرلمان، ومناقشتها مخالف للدستور ، مشددا على أنه بعد حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، تصبح الاتفاقية هي والعدم سواء.

فيما تمسك النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة بمناقشة الاتفاقية، مؤكدا أنه حق أصيل لمجلس النواب وفقا لنص المادة 151 من الدستور .

ومن جانبه، أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، حضور ممثلى الحكومة لاجتماع اللجنة اليوم، و على رأسهم السفير سامح شكرى وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وعدد من الخبراء والفنيين والمختصين والمسئولين المصريين، من وزارتى الدفاع والخارجية، والجهات السيادية، ممن شاركوا فى التفاوض وصياغة أحكام الاتفاقية المعروضة.

ولفت “أبو شقة” إلى أن هذه الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش، مع الخبراء، ولن تنتهى إلى اتخاذ قرار، مؤكدا أنه يتعين على الجميع أن يدرك أن مجلس النواب على ثقة كاملة فى أنه يسعى إلى الحقيقة المجردة، وسيتمكن الجميع من الإدلاء برأيه بكل حرية وشفافية.