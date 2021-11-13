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«صديقه أنهى حياته وطلب فدية».. تفاصيل جريمة قتل طالب في الإسماعيلية

قال المتهم إن بينهما خلافات فاستدرجه وتخلص منه في الزراعات.
أماني عوض 3:59 م, السبت, 13 نوفمبر 21 3:59 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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أنهى شاب حياة صديقه في محافظة الإسماعيلية وطلب فدية من أسرته نظير إطلاق سراحه، بعدما خدعهم بأنه على قيد الحياة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وبرر ذلك لوجود خلافات بينهما، فاستدرجه وتخلص منه.

غياب طالب وطلب فدية

ترجع التفاصيل، إلى تلقي شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا من مزارع عن غياب نجله “طالب” -يبلغ من العمر 15 عامًا- عقب خروجه من المنزل.

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وأضاف والد الطالب المتغيب أنه ورود اتصالًا هاتفيًا من هاتف نجله المتغيب من شخص مجهول على هاتف عمه “مزارع”، وطلب خلاله المتصل (مبلغ مالي) نظير عودة المتغيب.

كما ورد اتصالًا على هاتف خال المتغيب “سائق” -مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين- وطلب خلاله المتصل مبلغ مالي، نظير إعادة المتغيب.

الجاني صديقه

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين، له ملعومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا متنوعة- والذي تربطه علاقة معرفة بالمجني عليه.

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وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بعقده العزم على التخلص من المجني عليه لوجود خلافات بينهما فاصطحب المجني عليه بالتروسيكل الخاص به إلى أرض زراعية كائنة بدائرة المركز بحجة قضاء بعض الاحتياجات، واعتدى عليه مما أدى إلى وفاته.

المتهم: استدراجها وتخلصت منه في الزراعات

وأرشد المتهم عن الجثة بالمكان المشار إليه، وقدم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، والذى كان يستخدمه في التفاوض، وكذا التروسيكل المستخدم في الواقعة.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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