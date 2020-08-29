«صديقاً وشريكاً داعماً لمصر».. السيسي يتمني الشفاء لرئيس وزراء اليابان

الجمعة، أعلن رئيس وزراء الياباني شينزو آبي استقالته، بسبب تدهور حالته الصحية.

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، مؤكدا أنه “صديق وشريك داعم لمصر”.

وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك ، قال السيسي : “فائق الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء اليابان شينزو آبي، الذي اتمني له الشفاء العاجل”.

ووصف بأنه “رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير وصديقاً وشريكاً داعماً لمصر له إسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان”.

والجمعة، أعلن رئيس وزراء الياباني شينزو آبي استقالته، بسبب تدهور حالته الصحية.

ووفقا لـ”أ ش ا” قال آبي – في مؤتمر صحفي، حسبما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية – إن حالته الصحية تسوء وإنه يشعر بالإرهاق منذ يوليو الماضي.

وأفاد بأنه فقد الثقة في قدرته على خدمة الشعب الياباني، مضيفا أنه سيتلقى علاجا جديدا ولكنه يحتاج إلى رعاية طويلة الأمد.

وأكد رئيس الوزراء الياباني أنه سيبقى في منصبه وسيواصل مهامه لحين اختيار خلفا له، غير أنه رفض تسمية من يفضله ليكون خلفا له.