صدوق للاستثمارات تبيع 2.7 مليون سهم من حصتها فى سيراميكا ريماس

رجب عزالدينأعلنت شركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس)، عن قيام شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة ببيع 2.7 مليون سهم من حصتها بالشركة، بقيمة إجمالية 9 ملايين جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تنخفض نسبة مساهمة شركة صدوق العالمية بعد العملية إلى 3.36% مقارنة بنحو 5.1% ق



رجب عزالدين

أعلنت شركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس)، عن قيام شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة ببيع 2.7 مليون سهم من حصتها بالشركة، بقيمة إجمالية 9 ملايين جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تنخفض نسبة مساهمة شركة صدوق العالمية بعد العملية إلى 3.36% مقارنة بنحو 5.1% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.33 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 156.25 مليون جنيه، موزعا على 156.25 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.