صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال أسبوعين

رضوى عبد الرازق قال إيهاب عز الدين، ممثل وزارة الاستثمار، إنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والمعروض حالياً فى البرلمان خلال أسبوعين. وأشار عزالدين، فى كلمته خلال مؤتمر النخبة العقارى، نيابة عن الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيحقق طفرة فى حجم ا

رضوى عبد الرازق

قال إيهاب عز الدين، ممثل وزارة الاستثمار، إنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والمعروض حالياً فى البرلمان خلال أسبوعين.

وأشار عزالدين، فى كلمته خلال مؤتمر النخبة العقارى، نيابة عن الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيحقق طفرة فى حجم الاستثمارات المتوقعة لما شمله من ضمانات متنوعة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أن القانون شمل بنود تتيح للشركات الأجنبية الاستعانة بعمالة أجنبية قد تصل إلى 20%، وتزيد فى حال عدم توافر التخصصات.