«صدمت ملاكي وهربت».. ملابسات فيديو اعتراض طريق سيارة إسعاف في كورنيش المعادي

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتراض قائد سيارة ملاكي طريق سيارة إسعاف بداخلها حالة مرضية، في طريق كورنيش المعادي بمحافظة القاهرة، وكشفت ملابسات الواقعة.

وبالفحص أمكن تحديد مالك السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنه شخص مقيم في محافظة الجيزة

وباستدعاء المذكور، قال إنه أثناء سير سيارته بطريق كورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة، اصطدمت به سيارة إسعاف مسرعة، فحدثت بينه وقائدها مشادة كلامية تطورت لاعتداء قائد سيارة الإسعاف عليه بالسب وفر مسرعًا بها.

وأضاف أنه حاول اللحاق به واستيقافه والاستغاثة بالخدمات المرورية لاتخاذ إجراء قانوني ضده، إلا أنه علم بأن سيارة الإسعاف بداخلها حالة مرضية فانصرف ورفض إتخاذ إجراء قانوني.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.