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صدمت طفلين وتصالح الطرفين.. حقيقة الاعتداء على سيارة قس في الجيزة

في منشأة القناطر.
أماني عوض 9:21 م, الخميس, 6 مايو 21 9:21 م, الخميس, 6 مايو 21

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توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى حقيقة واقعة الاعتداء على قس والسيارة التي كان يستقلها في إحدى القرى في محافظة الجيزة.

جاء ذلك على خلفية ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” بشأن حوار هاتفي بين أحد القساوسة وشخص مجهول يدعي خلاله باعتداء مجهولين على القس والسيارة التي كان يستقلها -قيادة أحد الأشخاص- أثناء مروره بإحدى قرى مركز منشأة القناطر بالجيزة.

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وبالفحص تبين أن الواقعة تعود لحادث اصطدام السيارة التي كانت يستقلها القس بطفلين أثناء عبورهما نهر الطريق، مما أدى إلى إصابتهما بخدوش سطحية وحدوث مشادة كلامية بين قائد السيارة وأحد أهالي القرية الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة لمعاتبته له على الاصطدام بهما دون تعديه على القس المذكور.

وأوضح فحص الأجهزة الأمنية أنه تم الصلح والتراضي بين الطرفين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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