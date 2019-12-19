صدمته «مقطورة».. تفاصيل انهيار كوبري مشاة على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

القبض على سائق المقطورة بعد هروبه، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى بعد إغلاقه.

انهار جزء من كوبري للمشاة على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي من ناحية الإسماعيلية، عقب اصطدام سيارة نقل “مقطورة” به بالقرب من المركز الطبي العالمي، ما أدى لإغلاق مؤقت للطريق من اتجاه واحد، لإزالة آثار الحادث، وضبط مرتكب الواقعة.

تصادم مقطورة “قمامة” بجسم الكوبري

تلقت شرطة النجدة، بدائرة قسم شرطة بدر، بلاغًا بشأن اصطدام سيارة نقل “مقطورة ” بجسم كوبرى مشاة بطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل “بدون لوحات معدنية محملة بالقمامة”، عكس الاتجاه بمحل البلاغ، اصطدمت المقطورة بالجسم المعدني لكوبرى المشاة، ولاذ قائدها بالفرار وتركها.

إغلاق الطريق وإجراء تحويلات

ونتج عن ذلك سقوط جزء من الكوبرى على المسطح الأرضي بالطريق.

إضافة إلى انفصال المقطورة عن السيارة، مما أدى لغلق الطريق فى اتجاه الإسماعيلية.

وتم عمل التحويلات المرورية اللازمة، ورفع آثار الحادث، وفتح الطريق مرة أخرى وإعادة تسيير الحركة المرورية.

ضبط السائق وفتح الطريق

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.