صدمتان في 4 أيام.. الأحزان تتوالى على الفنان حجاج عبد العظيم

لاحقت الفنان حجاج عبد العظيم ، صدمتين خلال 4 أيام؛ لفراق أخت زوجته، وشقيقته التي كان يعدها بمثابة الأم، غير أن الوسط الفني دعمه وقدم كثير من الفنانين التعازي له.

وعلمت “المال” أن أخت حجاج عبد العظيم هي الشقيقة الكبرى، وتوفيت بسبب أزمة صحية مؤخرا وليس لها علاقة بفيروس كورونا ، أما شقيقة زوجته توفيت متأثرة صحيا بعد إجرائها عملية جراحية.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، أعن الفنان حجاج عبد العظيم عبر صفحته بفيسبوك: “أختى الغاليه الحنونة التى كانت بمثابه الأم.. فاطمة عبد العظيم .. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة… مع ألف سلامه ياغالية”.

ولاقى منشوره نحو 3 آلاف تفاعل بين تعليق وتعبير بالحزن والدعم، وقدم له فنانون كثيرون تعازٍ عبر حساباتهم منهم الفنان صلاح عبد الله والفنان هاني رمزي .

وقبل 4 أيام قال عبد العظيم عبر صفحته: “توفيت أخت زوجتى بعد صراع مع المرض ..اللهم اغفر لها واعفو عنها وأدخلها فسيح جنتك”، وقدم له التعازي فنانون كثيرون منهم أمير كرارة.

ولاقى منشوره أيضا أكثر من 3 آلاف تفاعل بين تعليق وتعبير بالحزن والدعم.

وفي يونيو 2019، توفيت والدة الفنان حجاج عبد العظيم.

يذكر أن حجاج عبد العظيم شارك في موسم رمضان الماضي في مسلسل النمر مع الفنان محمد أمام ، وحقق العمل نجاحا جيدا وشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم نيرمين الفقي ومحمود حافظ وسوسن بدر وأحمد حلاوة وإخراج شيرين عادل .

كما يشارك إيضا حاليا في مسرحية “أبو العربى” من بطولة هانى رمزى وداليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وآخرون، ومن إخراج تامركرم، تأليف محسن رزق.

يشار إلى أن حجاج يعتبر أحد فناني الكوميديا المميزين في مصر ، واستطاع إن يصنع البسمة على وجوه الجمهور المصري والعربي على مدى مسيرته الفنية الطويلة في السينما والتلفزيون والمسرح.

وقدم مسلسلات مميزة مثل خطوط حمراء مع الفنان أحمد السقا وزهرة وأزواجها الخمسة مع الفنانة غادة عبد الرازق ، كما قدم في السينما المصرية أفلام ناجحة أيضا مثل أبو العربي مع الفنان هاني رمزي ومحامي خلع وغيرها .