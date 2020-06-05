ثقافة وفنون

صدمة في الوسط الغنائي لوفاة الملحن أشرف سالم

آخر أغنية قدمها أشرف سالم لإيهاب توفيق دعاء " يارب"
أحمد حمدي 2:06 ص, الجمعة, 5 يونيو 20 2:06 ص, الجمعة, 5 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

حالة حزن كبيرة وصدمة يعيشها الوسط الغنائي الساعات الحالية، بعد وفاة الملحن الشاب أشرف سالم عن عمر يناهز 50 عاما إثر ذبحة صدرية مفاجئة تعرض لها .

وقدم أشرف سالم منذ فترة التسعينات ألحانا عديدة لنجوم الغناء، أبرزهم إيهاب توفيق ومحمد منير وجنات ومصطفى قمر وسميرة سعيد وغيرهم.

وكانت آخر أغنية قدمها اشرف سالم لإيهاب توفيق دعاء ” يارب” مؤخرا واغنية ” الأهلي كيان ” لإيهاب أيضا بمناسبة الاحتفال بمئوية النادي الاهلي .

وكتبت المطربة إليسا قد نعت الفنان الراحل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر قائلة “صدمة كبيرة بفقدان صديقي ورفيق رحلة وعشرة عمري أشرف سالم.. رحيله آخر توقعاتي”.

ونعت إليسا الفنان الراحل قائلة: “صدمة حقيقية برحيل الملحن المصري أشرف سالم بعمر زغير وبهالطريقة المفاجئة، آحر التعازي لعيلتو وكل محبينو وبتمنى الله يهطيهن الصبر عا فقدانو”.


الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً