صدمة في الوسط الغنائي لوفاة الملحن أشرف سالم

حالة حزن كبيرة وصدمة يعيشها الوسط الغنائي الساعات الحالية، بعد وفاة الملحن الشاب أشرف سالم عن عمر يناهز 50 عاما إثر ذبحة صدرية مفاجئة تعرض لها .

وقدم أشرف سالم منذ فترة التسعينات ألحانا عديدة لنجوم الغناء، أبرزهم إيهاب توفيق ومحمد منير وجنات ومصطفى قمر وسميرة سعيد وغيرهم.

وكانت آخر أغنية قدمها اشرف سالم لإيهاب توفيق دعاء ” يارب” مؤخرا واغنية ” الأهلي كيان ” لإيهاب أيضا بمناسبة الاحتفال بمئوية النادي الاهلي .

وكتبت المطربة إليسا قد نعت الفنان الراحل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر قائلة “صدمة كبيرة بفقدان صديقي ورفيق رحلة وعشرة عمري أشرف سالم.. رحيله آخر توقعاتي”.

صدمة كبيرة بفقدان صديقي ورفيق رحلة وعشرة عمري اشرف سالم..

رحيله آخر توقعاتي.. أنا حزينة…

الله يرحمه… pic.twitter.com/HBwvvbvPbt— Samira Said (@SamiraSaid) June 4, 2020

ونعت إليسا الفنان الراحل قائلة: “صدمة حقيقية برحيل الملحن المصري أشرف سالم بعمر زغير وبهالطريقة المفاجئة، آحر التعازي لعيلتو وكل محبينو وبتمنى الله يهطيهن الصبر عا فقدانو”.



