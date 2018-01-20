صدق أو لا تصدق.. الحكومة الأمريكية توقف أعمالها بسبب خلاف على الميزانية

خالد بدر الدينأوقفت الحكومة الأمريكية أنشطتها بدءًا من منتصف ليل أمس، الجمعة، بعد أن فشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل لاتفاق بشأن ميزانية تمويل الحكومة الاتحادية، لخلاف مرير بين الحزبين بشأن الهجرة وأمن الحدود.وفي جلسة استمرت حتى منتصف الليل، لم يقر أعضاء بالكونجرس اتفاقًا بشأن ميزانية مؤق

خالد بدر الدين



أوقفت الحكومة الأمريكية أنشطتها بدءًا من منتصف ليل أمس، الجمعة، بعد أن فشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل لاتفاق بشأن ميزانية تمويل الحكومة الاتحادية، لخلاف مرير بين الحزبين بشأن الهجرة وأمن الحدود.

وفي جلسة استمرت حتى منتصف الليل، لم يقر أعضاء بالكونجرس اتفاقًا بشأن ميزانية مؤقتة لتمويل الحكومة حتى 16 فبراير، وكان مشروع القرار بحاجة إلى موافقة 60 صوتًا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو إلا أنه لم يحصل إلا على موافقة 50 صوتًا فقط.

وسيتوقف العديد من الوكالات الاتحادية في أنحاء البلاد عن العمل، وسيحصل مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين “غير الأساسيين” على عطلة مؤقتة غير مدفوعة الأجر، إلى أن يتم التوصل لاتفاق بشأن ميزانية الحكومة.

وسيواصل الموظفون ”الأساسيون“ الذين يتعاملون مع الأمور المتعلقة بالسلامة العامة والأمن العام العمل في ظل توقف أنشطة الحكومة، وسيتضمن ذلك أكثر من 1.3 مليون شخص في الجيش سيكونون مطالبين بالعمل دون الحصول على أجر إلى أن يتم التمديد أو التوصل لاتفاق جديد بشأن ميزانية تمويل الحكومة.

ورغم أن عمليات إغلاق الحكومة في الماضي لم تسبب ضررًا دائمًا على نحو يذكر للاقتصاد الأمريكي فإنها يمكن أن تؤدي إلى توتر الأسواق المالية.

وفشلت المفاوضات التي أجراها ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ وتشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في التوصل لاتفاق قبل انتهاء مهلة منتصف الليل، وأصبحت الحكومة بلا تمويل من الناحية الفنية بحلول منتصف الليل.

كما سيؤدي توقف أنشطة الحكومة الأمريكية لتجميد العقود الجديدة في وزارة الدفاع، وهو ما يزيد تكلفة الأسلحة ويخلق المزيد من الأزمات في الميزانية، حيث يواجه المشرعون أزمة تمويل حكومي.

وعارض معظم أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين مشروع القرار بعد فشل جهودهم لكي يتضمن حماية مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين صغار السن الذين يطلق عليهم (الحالمون).

وتوقفت أنشطة الحكومة يوم السبت مع حلول الذكرى الأولى لتنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه تم إعطاء السياسية الأولوية على الأمن القومي وعلى أسر العسكريين والأطفال الضعفاء وعلى قدرة بلادنا على خدمة جميع الأمريكيين وأضاف أنه لن يتفاوض على الهجرة إلى أن تستأنف الحكومة أنشطتها مرة أخرى.

وجاء فى البيان أنه لن يكون هناك تفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم التي تتسم بالرعونة.. هذا تصرف خاسرين معوقين وليس تصرف مشرعين.

وظل الكونجرس يحاول على مدى شهور الاتفاق على مستويات تمويل حكومي طويلة الأمد، قد تشمل أيضًا حماية من الترحيل لنحو 700 ألف من المهاجرين صغار السن الذين لا يحملون وثائق، بينما تطبق الحكومة الاتحادية ثالث إجراء تمويل مؤقت منذ السنة المالية الجديدة التي بدأت في أكتوبر الماضى.