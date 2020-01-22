صدق أولا تصدق .. أغرب القوانين فى 10 دول بالعالم ( خريطة تفاعلية)

تشمل منع استخدام سيفون المرحاض بعد 10 مساءا و حظر الغش للأطفال من عمر 15 عاما

رصدت “المال” فى تقريرها التالى أبرز القوانين الغريبة فى عدد من دول العالم والتى لا يصدقها البعض بسبب غرابتها ، إلا أنها تعد طبيعية لسكان لتلك الدول منها فرض الابتسامة ومنع استخدام سيفون المرحاض وتناول الايس كريم أمام البنوك وغيرها من الأمور الغريبة وفقا لمجتماعتنا العربية.

ولجأت بعض الدول ومنها اليابان إلى محاربة السمنة من خلال سن قانون صدر فى 2008 يحدد حجم خصر السكان الذين تراوح أعمارهم بين 40-74 سنة،بحيث لا يزيد خصر الرجال عن 86 سم والنساء عن 90 سم وحال تجاوز ذلك الحجم يعرض صاحبة للمسائلة القانونية.

استراليا..لا للبناطيل الزهرية

سنت دولة استراليا قانونا يحظر ارتداء البناطيل زهرية اللون فى الميادين العامة عقب 12 ظهرا .

انجلترا..تنظيف السجاد ممنوع

تمنع انجلترا تنظيف السجاد في الشوارع العامة ، حفاظا على الشكل الحضارى للدولة .

استراليا.. 10 دولارات غرامة تغيير اللمبات

حظرت أستراليا، أيضا تغيير المصابيح الكهربائية (اللمبات)، إلا من خلال الكهربائي المتخصص وفي حالة المخالفة، تطبق غرامة تصل إلى 10 دولارات أسترالية (5.50 جنيه إسترليني).

إيطاليا ..فرض الابتسامة بالقانون

تطبق إيطاليا قانونا يلزم المواطنين بالابتسامة طوال الوقت، باستثناء التواجد فى جنازة، أو في زيارة مريض لتجنب دفع غرامة مالية.

النمسا ..النوم والأيس كريم ممنوعان

يحظر النوم فى المولات التجارية بالنمسا ، أو تناول المثلجات أمام البنوك في الدولة نفسها وفقا للقانون .

فنلندا..ممنوع تشغيل الموسيقي بسيارات الأجرة

وأصدرت فنلندا قانونا يمنع سائقي سيارات الأجرة تشغيل الراديو والموسيقي بأى وسيلة عند نقل الزبائن منعا للأزعاج ، وحال مخالفة ذلك يعرضه للجبس والغرامة المالية .

وتوضح الخريطة التفاعلية التالية أغرب القوانين فى 10 دول العالم: