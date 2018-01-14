صدقي صبحي يكرم المتميزين من طلبة كلية الضباط الاحتياط وأعضاء هيئة التدريس

بدور إبراهيم قام الفريق أول، صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتكريم عدد من المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الضباط الاحتياط، في حضور عدد من قادة القوات المسلحة.وأشار إلى أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية هم جزء أصيل من شباب الوطن وحراس مست

بدور إبراهيم



قام الفريق أول، صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتكريم عدد من المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الضباط الاحتياط، في حضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وأشار إلى أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية هم جزء أصيل من شباب الوطن وحراس مستقبله.

كما أكد، أن شباب مصر هم عدة الوطن وعتاده والركيزة الأساسية لتقدمه وبناء نهضته واستقراره، وأن ما تشهده منطقتنا من تحديات ومخاطر على كل الأصعدة وما يقتضيه ذلك من تطوير وتحديث للمنظومات التدريبية والقتالية، وبناء القواعد العسكرية المجهزة، وفقًا لأحدث النظم العالمية، لتظل القوات المسلحة بكل أفرعها وتخصصاتها درعاً قوية تحمي الوطن وشعبه العظيم.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ونقل الفريق اول صدقي صبحي تحية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة واعتزازه بجهود القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي ودورهم الفاعل في دعم جهود البناء والتنمية على أرض مصر، كما نقل تهنئته لهم بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأشار القائد العام الي حرص القوات المسلحة علي التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية لإعداد الطالب لتحمل المسئولية الانضباطية والاخلاقية والعلمية بعد تخرجه، والتى تعينه على أداء واجبه بكل امانه واخلاص، مؤكداً أن بناء الفرد المقاتل يرتكز على العقيدة القتالية والانضباط العسكري الذاتي، وكذا عقيدة الانتباه التى تسهم فى تنفيذ كل المهام بدرجة عالية من النجاح تحت مختلف الظروف، مشيداً بالدور الذى تقوم به الكليات والمعاهد العسكرية فى خلق أجيال واعية ومتسلحة بالعلم والمعرفة.

وأدار القائد العام حوارا مع طلبة الكلية، استمع خلاله الي آرائهم واستفساراتهم، وطالبهم بمواصلة البحث والاطلاع والمعرفة والتمسك بقيم الانضباط وحسن الخلق، وتطوير ملكاتهم الابداعية والمهارية والبدنية، والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم، بما يؤهلهم في المستقبل القريب كدعم متدفق لمسيرة القوات المسلحة.