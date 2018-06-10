صدقي صبحي يشهد حفل تخرج دورات جديدة من كلية القادة والأركان

بدور إبراهيمشهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى احتفال القوات المسلحة بتخريج الدورات (67) أركان حرب عام والدورتين ( 39 و40 ) أركان حرب تخصصى من كلية القادة والأركان والتى ضمت دارسين من عدة دول شقيقة وصديقة "سلطنة عمان وباكستان والسعودية والبحرين وفرنسا

بدور إبراهيم

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى احتفال القوات المسلحة بتخريج الدورات (67) أركان حرب عام والدورتين ( 39 و40 ) أركان حرب تخصصى من كلية القادة والأركان والتى ضمت دارسين من عدة دول شقيقة وصديقة “سلطنة عمان وباكستان والسعودية والبحرين وفرنسا والأردن وكينيا والكويت واليمن ولبنان وكوريا الجنوبية والسودان وجنوب السودان”.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى تضمن الأنشطة العملية والبحثية التى نفذها الدارسين خلال مدة دراستهم ، وإستهدفت صقل مهاراتهم العلمية والعسكرية والثقافية وفقاً لأحدث النظم التعليمية المعاصرة.

واستعرض نائب مدير الكلية النتيجة النهائية لدارسى الدورات الثلاثة، ثم قام مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، بإعلان قرار رئيس الجمهورية بمنح الأنواط لأوائل الخريجين.

وقام الفريق أول صدقى صبحى بتقليد أوائل الخريجين من مصر والدول الشقيقة والصديقة نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى آداء مهامهم طوال فترة دراستهم بالكلية.

وألقى أقدم الدارسين المصريين كلمة أشاد فيها بدور الكلية فى الإرتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية بما إكتسبوه من العلوم العسكرية وفنون القيادة والموضوعات التثقيفية المختلفة على أيدى نخبة من المستشارين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وألقى أقدم الدارسين الوافدين كلمة عبر خلالها عن مشاعر الشكر والعرفان لمصر وقواتها المسلحة على ما لمسوه من العون والمساندة والأخوة الصادقة خلال دراستهم بالكلية التى تعد أحد الصروح الشامخة للعلم والعمل وتعليم فنون الحرب الحديثة.

وأهدى عدد من الخريجين درع الدورات الدراسية لكلية القادة والأركان إلى القائد العام للقوات المسلحة.

وألقى اللواء بد المنعم عبد الحميد إمام مدير كلية القادة والأركان كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدؤوبة لجميع مراحل وانشطة الدراسة بالكلية كى تؤدى رسالتها التعليمية فى الإعداد العلمى والعسكرى رفيع المستوى، وتخريج أجيال قادرة على التحليل والتخطيط وأعمال الفكر وصولاً لإيضاح الرؤى التى تعينهم على إتخاذ القرارات وتنفيذ المهام الجسام المكلفين بها فى خدمة قواتهم المسلحة.

وفى نهاية الإحتفال نقل الفريق أول صدقى صبحى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين المصريين والوافدين على ما بذلوه من جهود مشرفة خلال مدة دراستهم بالكلية.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة ستظل دائماً نموذجاً للعمل والاجتهاد والعطاء من أجل الوطن، بما يحمله أبناؤها من قيم الشجاعة والتضحية دفاعاً عن مصر وسلامة شعبها ، وسنداً لقضايا أمتها العربية والإسلامية ، مشيراً إلى أن ما تشهده المنطقة من تحديات تستلزم الإحتفاظ بأعلى درجات القدرة والكفاءة لمواجهة الإرهاب والتطرف وحماية ركائز الأمن القومى ، والعمل بكل قوة لدعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق الإنجازات في كافة المجالات لبناء الدولة المصرية الحديثة.

وهنأ القائد العام الخريجين على ما حققوه من إنجازات طوال دراستهم بالكلية ، مؤكداً أن القوات المسلحة حريصة على مواكبه التطور فى نظم إعداد وتأهيل القادة والضباط ، ووضع الأسس والبرامج العلمية التى تعظم إمكاناتها المادية والبشرية إستناداً لعقول تتسلح بالعلم والمعرفة والعمل الجاد تحفظ لها قوتها وقدرتها وإستعدادها الدائم لحماية أمن الوطن وصون مقدساته.

وقدم التحية للضباط الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة متمنياً لهم دوام التوفيق فى خدمة أوطانهم وقواتهم المسلحة، مؤكداً أن مصر هى وطنهم الثانى الذى سيظل يرحب بهم دائماً.

حضر مراسم الاحتفال، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول العربية والأجنبية وقدامى مديرى كلية القادة والأركان وعدد من أسر الخريجين الوافدين.

