صدقي صبحي يشهد احتفال تخريج الدفعة 155 من الضباط المتطوعين

بدور إبراهيم : شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 155 من معهد ضباط الصف المتطوعين دفعةُ الشهيد رقيب مصطفى عبدالظاهر دياب. بدأت مراسم الاحتفال بعرض متحرك لتطوير المنظومة التعليمية والتأهيل العلمى والع

بدور إبراهيم :



شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 155 من معهد ضباط الصف المتطوعين دفعةُ الشهيد رقيب مصطفى عبدالظاهر دياب.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض متحرك لتطوير المنظومة التعليمية والتأهيل العلمى والعسكري بمعهد ضباط الصف المعلمين، وقدم الطلبة عرضا للمهارات البدنية والاشتباك وفنون القتال المتلاحم تضمن عدد من تمارين الإعداد البدني التى تؤدى بشكل يومى داخل المعهد.

واستعرض الطلبة مهاراتهم في فنون الاشتباك والدفاع عن النفس، والسيطرة على الخصم وعبور الموانع المختلفة، ومهارات الكاراتية والكونغ فو أظهر مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف، فيما جسد الطلبة لوحة “حق الشهيد” عرفانًا للدور والتضحيات التى قدمها شهداء الوطن للحفاظ على أمنه واستقراره.

وقدمت مجموعات من الطلبة وخريجوا معهد ضباط الصف عرضا عسكريًا يتقدمهم حملة الأعلام ،‏وقام كبير معلمي المعهد بإعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج.

وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الفريق أول صدقي صبحي بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة دراستهم بالمعهد، وردد الخريجون يمين الولاء.

وفي نهاية الاحتفال، نقل القائد العام تحية وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لخريجي الدفعة الجديدة وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالمعهد.

وأكد الفريق أول صدقي صبحي، أن ضباط الصف والصناع العسكريين هم أحد السواعد القوية التى تعتمد عليها القوات المسلحة لبناء قوات عصرية حديثة قادرة على الوفاء بواجباتها، وطالب القائد العام الخريجين الجدد بالحفاظ على المبادئ والقيم والتقاليد الراسخة للعسكرية المصرية، ومواصلة العلم والاطلاع والمعرفة.

حضر مراسم الاحتفال وزير الداخلية، ووزير الشباب والرياضة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة، ومحافظا الإسماعيلية والشرقية، وعدد من طلبة الجامعات المصرية وأسر الخريجين.