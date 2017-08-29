صدام مثير بين الإمارات والسعودية في تصفيات المونديال

علي المصري: تعود عجلة التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، إلى الدوران اليوم الثلاثاء، بمواجهة مرتقبة ضمن الجولة التاسعة، بين المنتخب الإماراتى وضيفه السعودى، على ملعب "هزاع بن زايد" بإمارة العين، وتستكمل تلك الجولة يوم الخميس المقبل، بمواجهة اليابان مع استراليا، وتايلاند مع العر

علي المصري:



تعود عجلة التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، إلى الدوران اليوم الثلاثاء، بمواجهة مرتقبة ضمن الجولة التاسعة، بين المنتخب الإماراتى وضيفه السعودى، على ملعب “هزاع بن زايد” بإمارة العين، وتستكمل تلك الجولة يوم الخميس المقبل، بمواجهة اليابان مع استراليا، وتايلاند مع العراق.



ويتطلع المنتخب السعودي، لتحقيق الفوز على مضيفه الإماراتي، قبل المواجهة المرتقبة مع اليابان في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات، وبفوزها على الإمارات، تستطيع السعودية “الثانية بـ16 نقطة” بفارق نقطة خلف اليابان، وبفارق الأهداف أمام أستراليا، أن تبقي مصيرها بيدها حتى الجولة الحاسمة، التي تستضيف فيها أستراليا تايلاند “الأخيرة بنقطتان”، فيما تحل الإمارات “10 نقاط” ضيفة على العراق “5 نقاط”.

ويتعين على السعودية أن تغتنم الفرصة التي لا تزال سانحة للتأهل المباشر، لا سيما أن اليابان ستسعى إلى حسم تأهلها وانتزاع البطاقة الأولى، بعد غد الخميس، على استاد “سايتاما 2002″، عندما تلاقى المنتخب الأسترالى، قبل الجولة الأخيرة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، فيما يقام ملحق قاري من ذهاب وإياب بين ثالث المجموعتين قبل مواجهة رابع الكونكاكاف ذهاباً وإياباً.

وتأمل السعودية بمواصلة تفوقها التاريخي على الإمارات في تصفيات المونديال، حيث التقى المنتخبان سابقاً ثماني مرات، ففاز الأخضر أربع مرات وخسر مرة وتعادلا ثلاث مرات، وتفوقت السعودية مرتين على الإمارات، وتعادلت معها في ثلاث مواجهات أقيمت بينهما في التصفيات الحالية.

وفاز المنتخب السعودي على نظيره الإماراتي في الدور الثاني 2-1 ذهاباً، وتعادلا 1-1 إياباً، وأنتهى لقاء ذهاب الدور الثالث الحاسم في جدة لصالح الأخضر بثلاثية نظيفة، وتعول السعودية على استمرار شهية مهاجمها محمد السهلاوي المفتوحة على التسجيل في هذه التصفيات، بعدما سجل 16 هدفاً تصدر بها ترتيب الهدافين مشاركة مع مهاجم الإمارات أحمد خليل.

ويشكل السهلاوي مع ناصر الشمراني ثنائي الهجوم السعودي في التشكيلة التي أعلنها المدرب الهولندي فان مارفيك لمواجهة الإمارات، ثم اليابان في جدة في 5 سبتمبر في الجولة العاشرة الأخيرة، فيما يحول الشك حول مشاركة لاعبي الهلال نواف العابد ومحمد البريك بسبب الاصابة، إلا أن مارفيك الذي يأمل بقيادة السعودية إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخها، والأولى منذ 2006 يملك الكثير من البدائل الجاهزة لاستكمال تشكيلته.

في المقابل، قد تفتقد الإمارات أحد أهم لاعبيها عمر عبد الرحمن “عمورى”، بسبب الاصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه العين مع الهلال السعودي في 21 أغسطس الحالي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وسيكون غياب عبد الرحمن، الذي يشكل القلب النابض للمنتخب الإماراتي “الأبيض”، وورقة رابحة بيد مدربه الأرجنتيني أدجاردو باوسا، مؤثراً دون شك خصوصاً على الناحية المعنوية لزملائه.

بدوره، يولي باوسا أهمية كبيرة لهذه المباراة لأن فوز الأيض فيها، يبقي على آماله في التقدم إلى المركز الثالث، وخوض الملحق الآسيوي مع ثالث المجموعة الأولى، وربما الملحق الدولي مع رابع الكونكاكاف “أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي”.

ويتطلع باوسا الذي استلم مهام تدريب الامارات في مايو الماضي خلفا لمهدي علي، إلى تحقيق أول فوز تحت قيادته، بعدما أنتهت مباراة الجولة الثامنة مع تايلاند بالتعادل 1-1 وأدت إلى انعدام فرصته بالمنافسة على التأهل المباشر.