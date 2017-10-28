صدام بين الأهلى والزمالك فى قبل نهائى بطولة أفريقيا لليد

على المصرى: يصطدم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بغريمه التقليدى الزمالك، فى الخامسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، فى الدور قبل النهائى لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى رقم 39 للرجال، والتى تستضيفها مدينة الحمامات التونسية، وتختتم غدا الأحد، فيما يلتقى الترجى مع الحمامات، فى لقاء تو



على المصرى:



يصطدم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بغريمه التقليدى الزمالك، فى الخامسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، فى الدور قبل النهائى لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى رقم 39 للرجال، والتى تستضيفها مدينة الحمامات التونسية، وتختتم غدا الأحد، فيما يلتقى الترجى مع الحمامات، فى لقاء تونسى خالص لنصف النهائى الأخر.

واعتلى الأهلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بعد الفوز فى مباراتين، على هيرتاج الكونغولى بنتيجة 33 – 12، وفانز الكاميرونى 34 – 19، والتعادل فى مباراة أمام الحمامات التونسى بنتيجة 26 – 26، علما بأنه لم يخض لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات، لإنسحاب فريق أهلى طرابلس الليبى قبل إنطلاقة البطولة، قبل أن يفوز على شباب كينشاسا الكونجولى، فى ربع النهائى بنتيجة 30-15.

فيما تصدر الزمالك قمة المجوعة الثانية، برصيد 8 نقاط، من الفوز فى أربع لقاءات، بالتغلب على ريد ستار الإيفوارى بنتيجة 38-24، وعلى الاتحاد الليبى بنتيجة 39-19، وعلى فوينيكس الجابونى بنتيجة 33-22، وعلى وداد سمارة المغربى بنتيجة 20-15، قبل أن يتغلب على فاب ياوندى الكاميرونى بنتيجة 26-21 فى دور الثمانية.

وأعرب عاصم حماد، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالمستوى والأداء الذى تحقق فى الدور الأول، والتأهل إلى نصف النهائي، وعن مواجهة الزمالك، أكد حماد أن الأهلي فريق بطل وجاهز دائمًا لمواجهة أي فريق في البطولة الإفريقية، وأشار إلى أن مواجهة الزمالك صعبة؛ لأن كل فريق يعد كتابًا مفتوحًا أمام الآخر بسبب كثرة المواجهات السابقة بين الفريقين في البطولات المحلية والإفريقية.

وأجرى مروان هشام، عضو مجلس إدارة الأهلي، والمكلف بالإشراف على ألعاب النشاط الرياضي، اتصالاً هاتفيًا بعاصم السعدني، مدير النشاط الرياضي، ورئيس بعثة فريق اليد بتونس، للاطمئنان على حالة اللاعبين والشد من أزرهم، قبل مواجهة الزمالك.

وأكد مروان، ثقته الكبيرة في الجهاز الفني ولاعبي الفريق، وقدرتهم على تخطي الزمالك بالدور النصف النهائي من البطولة الأفريقية، والتأهل للمباراة النهائية، ومواصلة المشوار بقوة نحو الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، وطلب عضو مجلس الأهلي من السعدني، نقل تحياته للاعبين، ومطالبتهم ببذل المزيد من الجهد للصعود للنهائي الأفريقي، كما أكّد للسعدني على توفير أي طلبات للجهاز الفني واللاعبين، من أجل الفوز بالبطولة.

فى المقابل، كشف مجدى أبو المجد المدير الفني للزمالك، أنه يثق فى قدرات وإمكانيات لاعبيه جيدا، والظهور بشكل جيد فى مواجهة الأهلي، كاشفا بأن الفريق سوف يخوض المباراة بطريقته المعهودة بهدوء أعصاب وبتركيز من البداية للنهاية.

وأشار أبو المجد، أنه منح اللاعبين راحة من مران أمس الجمعة، بهدف رفع الصغوط عنهم فى ظل تلاحم مباريات البطولة، مشيرا بأن جميع أفراد البعثة، يدخلون مباراة الدور قبل النهائى أمام الأهلي، وهدفهم الفوز من أجل الصعود للمباراة النهائىة

وأضاف المدير الفني للقلعة البيضاء، أنه يدرك صعوبة مباراة الأهلى، فى ظل التقارب فى المستويات، بخلاف أن مباراة الفريقين دائما ما تحفل بالأثارة والقوة، ووعد أبو المجد بالفوز باللقب الأفريقى لإسعاد الجماهير الزملكاوية.

من جانبه، أكد رحاب أبو رجيله، عضو مجلس إدارة الزمالك، ورئيس بعثة فريق اليد، أن الأجواء جيدة جدا، وجميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني فى حالة تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الأهلي، من أجل الصعود للمباراة النهائية .

وأضاف رئيس بعثة الزمالك، أن اغلبيه مسئولي البطولة، يؤكدون أن فريق الزمالك أحسن فريق فى البطولة، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين، وأشار أبورجيلة، أن الفريق فى قمة التركيز، للفوز على الأهلي من أجل الصعود للنهائى، وكشف أن الحالة المعنوية للاعبين جيدة جدا، والجهاز الفني والإداري يحفزون اللاعبين ، لتحقيق الفوز فى مواجهة اليوم.

وفى مباراة نصف النهائى الأخر، يلتقى الترجى التونسى مع مواطنه الحمامات مستضيف البطولة، بعد أن فاز الأول بفوزه في ربع النهائي على فونيكس الجابوني، بنتيجة 38–24، فيما تأهل الثانى بفوزه على وداد سمارة المغربي، بنتيجة 31–26.