صدام الزمالك والمقاصة فى بداية الأسبوع 11 للدوري

على المصرىسيكون عشاق الدورى المصري الممتاز، على موعد مع مواجهتين من العيار الثقيل، ضمن الأسبوع الحادى عشر من المسابقة، حيث يلعب الزمالك مع مصر المقاصة، ويلتقى الأهلى مع المصرى البورسعيدى، بالإضافة لديربى الإسكندرية بين سموجة والاتحاد السكندرى.وتنطلق الجولة اليوم الاثنين، بلقاء بتروجت مع الرج

على المصرى

سيكون عشاق الدورى المصري الممتاز، على موعد مع مواجهتين من العيار الثقيل، ضمن الأسبوع الحادى عشر من المسابقة، حيث يلعب الزمالك مع مصر المقاصة، ويلتقى الأهلى مع المصرى البورسعيدى، بالإضافة لديربى الإسكندرية بين سموجة والاتحاد السكندرى.

وتنطلق الجولة اليوم الاثنين، بلقاء بتروجت مع الرجاء، على استاد السويس، فى الثالثة إلا ربع عصرا، وطلائع الجيش مع النصر، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى الخامسة مساء، وتختتم بمواجهة ساخنة بين الزمالك ومصر المقاصة باستاد القاهرة، فى الثامنة مساء.

ووسط حصار لذكريات الأزمات التي دائمًا تشهدها مواجهة الزمالك والمقاصة، كان آخرها انسحاب أبناء القلعة البيضاء، وعدم حضوره لخوض لقاء الفريقين بالموسم الماضي، بجانب التهديد بالانسحاب في لقاء الدور الأول، بعدما تجاهل الحكم الدولى جهاد جريشة، احتساب ضربة جزاء للزمالك.

ويسعى الزمالك للاقتراب من صراع القمة، خاصة أنه يحتل المركز الثالث بـ18 نقطة، فيما بدأ مصر المقاصة، تصحيح أوضاعه وحصد ثاني انتصار له بالجولة الماضية مع مديره الفنى الجديد عماد سليمان، وتقدم للمركز الـ13، بـ9 نقاط.

وتتجه الأنظار لملعب برج العرب، فى الثامنة من مساء غد الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي والمصري، في ظل دوافع الثأر للفريق البورسعيدي، الذي خسر الكأس أمام أبناء القلعة الحمراء، في اللحظات الأخيرة، من المباراة النهائية للبطولة.

ويبدو الصراع بين حسام البدري، مدرب الأهلي، وحسام حسن المدير الفني للمصري، حافلاً بالإثارة، والندية، خاصة أنَّ الثنائي من أكبر المدربين في الدوري، ويحتل المصري، المركز الثاني بـ22 نقطة، بينما يواصل الأهلي صحوته، وحقق 4 انتصارات متتالية، جعلته يتقدم للمركز الرابع بـ16 نقطة، وله 4 مباريات مؤجلة.

ويلعب غدا أيضا، طنطا مع ضيفه المقاولون العرب، فى الثالثة إلا ربع عصرا، على استاد طنطا، باحثًا عن استعادة النتائج الطيبة، بينما يحل الأسيوطي سبورت ضيفاً ثقيلاً على إنبي، فى الخامسة مساء، على استاد بتروسبورت، في مواجهة قوية أيضًا بين الثنائي إيهاب جلال، المدير الفنى لإنبي، وعلي ماهر نظيره فى الأسيوطي سبورت.

وتختتم لقاءات المرحلة، يوم الأربعاء المقبل، يأمل الإسماعيلي، فى تعزيز الصدارة بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، التي يحتلها برصيد 23 نقطة، حين يواجه مضيفه وادي دجلة بقيادة أحمد حسام “ميدو”، على استاد الدفاع الجوى، فى السابعة والنصف مساء.

ويقام يوم الأربعاء أيضًا ديربي سكندري بين سموحة والاتحاد، في مواجهة قوية بين الفريقين، على استاد الإسكندرية فى الخامسة مساء، فى بينما يلعب الداخلية مع ضيفه الإنتاج الحربي، على ستاد كلية الشرطة بالعباسية فى الثالثة إلا ربع عصرا.