صدامات نارية متوقعة في دور الـ16 من المونديال

_ ألمانيا قد تواجه البرازيل.. والأرجنتين تلاقي فرنسا.. وأوروجواي تواجه إسبانيا أو البرتغالعلي المصريأنقذ النجم الألماني توني كروس منتخب بلاده من شبح الخروج المبكر من مرحلة المجموعات بعد إحرازه لهدف الفوز على منتخب السويد في الوقت بدل الضائع، ليسجل حامل اللقب فوزه الأول في المونديال بعد خسا

_ ألمانيا قد تواجه البرازيل.. والأرجنتين تلاقي فرنسا.. وأوروجواي تواجه إسبانيا أو البرتغال





علي المصري

أنقذ النجم الألماني توني كروس منتخب بلاده من شبح الخروج المبكر من مرحلة المجموعات بعد إحرازه لهدف الفوز على منتخب السويد في الوقت بدل الضائع، ليسجل حامل اللقب فوزه الأول في المونديال بعد خسارته في الجولة الأولى أمام المكسيك.

بالرغم من فوز منتخب الماكينات على السويد إلا أنه مازال مهددًا بتوديع المونديال من مرحلة المجموعات، حيث يحتاج للانتصار بفارق أهداف كبير على منتخب كوريا الجنوبية في الجولة المقبلة في حال فوز السويد على المكسيك، حيث ستتساوى المنتخبات الثلاثة وقتها في رصيد النقاط وسيتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

وإذا تأهل المنتخب الألماني كوصيف لمجموعته فمن المتوقع أن يقابل المنتخب البرازيلي المرشح لتصدر مجموعته إذا فاز على منتخب صربيا في الجولة الأخيرة، في انتظار نتيجة مباراة كوستاريكا وسويسرا.

وستكون هذه المباراة إعادة لمباراة نصف نهائي النسخة الماضية التي فاز فيها المنتخب الألماني بسباعية مقابل هدف على أصحاب الأرض.

وكان الكثيرون يتوقعون لقاء الفريقين في المباراة النهائية، ولكن عدم تصدر ألمانيا لمجموعتها سيكلفها مواجهة منتخب السيلساو مبكرًا، وقد تبتعد البرازيل عن ألمانيا اذا تعادلت مع صربيا في مبارتها الأخيرة وفازت سويسرا على كوستاريكا مما يمنح السويسريين صدارة المجموعة.

معاناة بطل العالم في المرور لثمن النهائي لا تختلف عن وصيفه، منتخب الأرجنتين الذي حصد نقطة وحيدة من جولتين بالتعادل مع أيسلندا والخسارة أمام كرواتيا بثلاثية ليتذيل مجموعته.

ويحتاج المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز على منتخب نيجيريا بفارق أهداف كبير أيضًا لضمان وصافة المجموعة في حال فازت أيسلندا على كرواتيا وتساوت مع الأرجنتين في النقاط.

وإذا تأهل منتخب التانجو لثمن النهائي سيكون وصيفًا للمجموعة بعد أن ضمن منتخب كرواتيا التأهل برصيد 6 نقاط، لذلك قد نرى مواجهة الأرجنتين مع فرنسا متصدرة المجموعة الثالثة حتى الأن في ثمن النهائي، مما يعني خروج ميسي ورفاقه من ثمن النهائي أو توديع الفرنسيين وصيف بطل أوروبا للمونديال مبكرًا.

لقاء ناري آخر قد يشهده دور ثمن النهائي وهو ملاقاة منتخب أوروجواي وصيف المجموعة الأولى حتى الأن ضد منتخب إسبانيا أو البرتغال، الذي قد يتربع أحدهما على صدارة المجموعة الثانية.

المنتخب البلجيكي أحد أفضل المنتخبات أداءً حتى الأن في المونديال والمرشح للذهاب بعيدًا قد يلتقي هو الآخر بمنتخب كولومبيا في ثمن النهائي، وذلك بعد تعثر رفاق خيميس رودريجيز أمام اليابان في الجولة الأولى بخسارة مفاجأة قد تجعلهم ينهوا المجموعة الثامنة في مركز الوصافة مما يؤهلهم لملاقاة بلجيكا متصدرة المجموعة السابعة حتى الأن، أو إنجلترا إذا استطاعت الانتصار على بلجيكا في الجولة الأخيرة وتصدر المجموعة.