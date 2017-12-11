صدامات نارية لريال مدريد وبرشلونة فى دوري الأبطال

على المصرى: أسفرت قرعة دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت فى مقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، عن صدامات نارية بين الفرق المتأهلة لثمن النهائى، حيث يلعب ريال مدريد الإسبانى "حامل اللقب" مع باريس سان جيرمان الفرنسى، ويلتقى…

على المصرى:

أسفرت قرعة دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت فى مقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، عن صدامات نارية بين الفرق المتأهلة لثمن النهائى، حيث يلعب ريال مدريد الإسبانى “حامل اللقب” مع باريس سان جيرمان الفرنسى، ويلتقى برشلونة الإسبانى مع تشيلسى الإنجليزى.

ويلعب توتنهام هوتسبير الإنجليزى مع يوفنتوس الإيطالى، ومانشستر سيتى الإنجليزى مع بازل السويسرى، وليفربول الإنجليزى مع بورتو البرتغالى، ومانشستر يونايتد الإنجليزى مع إشبيلية الإسبانى، وروما الإيطالى مع شالكة الألمانى، وبشكتاش التركى مع بايرن ميونيخ الألمانى.

وتم تقسيم المتأهلين لتصنيفين، الأول يضم أصحاب مركز الصدارة بالمجموعات، وهم : مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبرشلونة وروما وبشكتاش ومانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول، أما الثانى فيضم أصحاب مركز الوصافة بالمجموعات، وهم: بازل وبايرن ميونخ ويوفنتوس وتشيلسي وبورتو وشاختار دونيتسك وريال مدريد وإشبيلية.



ووضعت الفرق اصحاب الصدارة في الوعاء 1 واختير منافسيهم من فرق المركز الثاني غير المصنفة، ونصت اللوائح ألا يتواجه فريقين من نفس البلد أو من نفس المجموعة، وستخوض الفرق المتأهلة على رأس المجموعات المواجهة الأولى في دور الــ16 خارج ملعبهم في مباراة الذهاب أيام 13/14 و 20/21 فبراير، بينما تقام مواجهات العودة على ملاعبهم أيام 6/7 مارس و 13/14 مارس.

وبعد انتهاء مواجهات ثمن النهائي، ستقام قرعة الدور ربع النهائي في السادس عشر من مارس، حيث سيقام القسم الأول من مواجهات هذا الدور في 3 و4 أبريل على أن يقام القسم الثاني في 10 و11 من الشهر ذاته، وستقام قرعة الدور نصف النهائي يوم الثالث عشر من أبريل، على أن تقام مواجهتي الذهاب في 24 و25 أبريل، ومواجهتي الإياب في 1 و2 مايو المقبل.

وتستضيف العاصمة الأوكرانية كييف، المباراة النهائية للمسابقة على المعلب الأولمبي، يوم السادس والعشرين من مايو، في آخر مباريات الموسم الكروي، قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا.