صدامات مصرية فى الدورى الإنجليزى

على المصرى تتجدد صدامات اللاعبين المصريين، المحترفين فى الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتجه الأنظار غدًا الأحد، لمواجهة محمد صلاح ورفيق دربه محمد الننى، فى المواجهة المثيرة التى ستجمع ليفربول بالأرسنال، على ملعب "أنفيلد".وستكون مواجهات هذا الأسبوع، هى الأخيرة قبل فترة التوقف الدولية، ضمن الأجن

على المصرى

تتجدد صدامات اللاعبين المصريين، المحترفين فى الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتجه الأنظار غدًا الأحد، لمواجهة محمد صلاح ورفيق دربه محمد الننى، فى المواجهة المثيرة التى ستجمع ليفربول بالأرسنال، على ملعب “أنفيلد”.

وستكون مواجهات هذا الأسبوع، هى الأخيرة قبل فترة التوقف الدولية، ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولى “فيفا”، لخوض تصفيات كأس العالم 2018، وستتوقف الدوريات فى القارات الست، لمدة أسبوعين.

وفى صدام مصري آخر بالدورى الإنجليزى الممتاز، بين الطيور المصرية المهاجرة للبريمييرليج، يلتقى وست بروميتش ألبيون بقيادة أحمد حجازى، مع ستوك سيتي الذى يضم رمضان صبحى، ضمن لقاءات الجولة الثالثة.

ويخوض أحمد حسن “كوكا”، مواجهة قوية في نفس اليوم مع فريقه سبورتينج براجا البرتغالي، ضد بورتو في واحدة من المواجهات المهمة والمرتقبة، فيما يخرج قاسم باشا الذي يضم بين صفوفه النجم محمود حسن “تريزيجيه”، لمواجهة قوية ضد بلدية آكهيسار سبور في الدوري التركي، ويلتقي في نفس اليوم، عمر جابر مع فريقه بازل ضد سيون خارج الديار في لقاء مثير بالدوري السويسري.

ويخوض عمرو مرعي مواجهة قوية مع فريقه النجم الساحلي، اليوم السبت، ضد اتحاد المنستيري في الدوري التونسي، فيما لن تقام مباريات هذا الأسبوع للمحترفين فى الخمس بالدورى السعودى للمحترفين.