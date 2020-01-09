صدامات قوية للعرب في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا (صور)

المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا والتي تشهد مواجهة لن تكون سهلة على الأهلي مع مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، بعد غد السبت.

تعود عجلة دوري أبطال أفريقيا للدوران مجددا، بإقامة لقاءات الجولة الرابعة لدور المجموعات، علي مدار يومي الجمعه والسبت، وتشهد تلك المرحلة إقامة مواجهات هامة للأندية المصرية.

فيما يتطلع أكثر من فريق لحسم التأهل مبكرًا إلى الأدوار الإقصائية من التشامبيونزليج الأفريقي، بينما يسعى البعض الآخر للاقتراب من الصعود لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا .

الزمالك لمواصلة الانتفاضة

يستضيف الزمالك غدًا الجمعة، زيسكو يونايتد الزامبي، في المجموعة الأولى، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية وضيفه أول أغسطس الأنجولي، السبت.

ويتربع مازيمبي، الذي يمتلك 5 ألقاب في البطولة، على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه الزمالك، بينما يحتل زيسكو يونايتد وأول أغسطس المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين.

واقتنص الزمالك تعادلًا بطعم الفوز، بهدف لكل فريق، من ملعب مضيفه زيسكو في الجولة الماضية، وستكون الفرصة مواتية له للاقتراب أكثر من الصعود حال فوزه على ضيفه الزامبي، الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول في المجموعة.

أما مازيمبي، فمن المحتمل أن يحسم صعوده رسميًا، حال فوزه على أول أغسطس في معقله بمدينة لومومباشي الكونغولية، وخسارة أو تعادل زيسكو أمام الزمالك.

قمة عربية والأهلي في مهمة صعبة

يحل النجم الساحلي التونسي ضيفا علي الهلال السوداني، في المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا والتي تشهد مواجهة لن تكون سهلة على الأهلي مع مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، بعد غد السبت.

وتبدو الأوضاع متشابكة تمامًا في تلك المجموعة، في ظل تساوي الهلال والنجم والأهلي في رصيد 6 نقاط، بينما يقبع بلاتينيوم في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وفجر الهلال، وصيف بطل المسابقة عامي 1987 و1992، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب على النجم بهدف نظيف في لقائهما بالجولة الماضية بتونس.

ويسعى الفريق السوداني لاستغلال مؤازرة للفوز وتعزيز آماله، غير أن النجم، الفائز باللقب عام 2007، سيحاول بشتى السبل تعويض خسارته المباغتة في الجولة الماضية، رغم افتقاده خدمات نجمه المخضرم ياسين الشيخاوي بسبب الإصابة.

ولن تكون مهمة الأهلي سهلة في مواجهة بلاتينيوم، فرغم فارق الإمكانات الهائل بين الفريقين لصالح الأهلي، إلا أن الفريق الزيمبابوي سيسعى لتحقيق المفاجأة من خلال إسقاط ضيفه للإبقاء على آماله الضئيلة في انتزاع إحدى بطاقتي التأهل.

صدامات قوية في المجموعة الثالثة

يخرج الوداد البيضاوي المغربي لملاقاة مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي في المجموعة الثالثة، بعد غدا السبت، بينما يخوض اتحاد الجزائر مواجهة بالغة الصعوبة أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويعتلي صن داونز، حامل اللقب عام 2016، قمة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام الوداد، صاحب المركز الثاني، في حين يحتل اتحاد الجزائر المركز الثالث برصيد نقطتين، ويقبع بيترو أتلتيكو في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

وحقق الوداد فوزا كبيرا بأربعة أهدتف مقابل هدف، على بيترو أتلتيكو في الجولة الماضية، ويدرك الفريق المغربي أن تكرار هذا الانتصار على نظيره الأنجولي، سيجعله يضع قدما في الأدوار الإقصائية للبطولة.

في المقابل، تلقت آمال اتحاد الجزائر في الصعود لطمة قوية، بعد خسارته بهدف نظيف، أمام ضيفه صن داونز في الجولة الماضية، وهو ما يجعل الفريق الجزائري مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في جنوب أفريقيا، إذا أراد التمسك بحظوظه في الصعود.

وربما يحسم صن داونز صعوده رسميا لﻷدوار الآقصائية، حال تكرار فوزه على اتحاد الجزائر، وفشل بيترو أتلتيكو في الفوز على الوداد.

صراع مغاربي

تشهد المجموعة الرابعة مواجهة عربية ساخنة بين شبيبة القبائل الجزائري وضيفه الرجاء البيضاوي المغربي غدًا الجمعة، بينما يحل الترجي التونسي ضيفًا على فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية، السبت المقبل.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه الرجاء، في حين يحتل شبيبة القبائل المركز الثالث بـ3 نقاط، ويقبع فيتا كلوب في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة.

وربما يحسم الترجي، حامل لقب البطولة في النسختين الأخيرتين، والرجاء تأهلهما مبكرًا لدور الثمانية حال فوزهما في مباراتيهما دون انتظار نتائج الجولتين الخامسة والسادسة.

واقتنص الرجاء فوزا ثمينا، بهظفين نظيفين، على شبيبة القبائل في مباراتهما بالجولة الماضية التي جرت في الدار البيضاء، حيث يأمل الفريق المغربي، الذي توج باللقب أعوام 1989 و1997 و1999، في تكرار انتصاره على الشبيبة، لحسم صعوده رسميًا، حال فوز الترجي على فيتا كلوب.

من جانبه، يرغب الترجي، الذي يمتلك 4 ألقاب بالبطولة، في العودة لنغمة الانتصارات التي غابت عنه خلال الجولة الماضية، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه مع فيتا كلوب، الذي توج باللقب عام 1973.