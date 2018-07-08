صدامات قوية في اﻷسبوع اﻷول للدوري المصري

علي المصريأجريت قرعة مسابقة الدوري الصري الممتاز لكرة القدم موسم 2018_2019، ظهر اليوم الأحد، يمقر الاتحاد المصري، وبحضور مندوبي الثمانية عشر ناديا المشاركين في المسابقة.وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي أمام الإسماعيلي في الأسبوع الأول من المسابقة، ويلتقي الزمالك مع فريق بتروجيت، وتنطلق مسابقة الدوري

علي المصري

أجريت قرعة مسابقة الدوري الصري الممتاز لكرة القدم موسم 2018_2019، ظهر اليوم الأحد، يمقر الاتحاد المصري، وبحضور مندوبي الثمانية عشر ناديا المشاركين في المسابقة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي أمام الإسماعيلي في الأسبوع الأول من المسابقة، ويلتقي الزمالك مع فريق بتروجيت، وتنطلق مسابقة الدوري الممتاز في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقرر الاتحاد المصري، إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من الدور الأول، والجولة الختامية للمسابقة.

من جانبه، أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن المسابقات الإفريقية تبدأ في شهر نوفمبر المقبل، وتنهي في الأول من يونيو.

وقال حسين -على هامش القرعة- إن مسابقة الدوري في الموسم المقبل ستكون مضغوطة بشكل كبير، في ظل وحود ارتباطات إفريقية ووجود مرحلة انتقالية للبطولة.

وحدد مسؤولو الأهلي والزمالك الملاعب التي تقام عليها مبارياتهما في مسابقة الدوري الممتاز بالموسم المقبل.

وأوضح عامر حسين أن الأهلي اختار ملعبي القاهرة والسلام، والزمالك حدد القاهرة وبتروسبورت، بينما يلعب وادي دجلة على إستاد الكلية الحربية، ولن يستضيف ستاد القاهرة مباريات حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بسبب أعمال الصيانة.

بدروه، أكد محمود الشامي، رئيس رابطة الأندية، أن عودة الجماهير في الموسم المقبل، ستكون من خلال ضوابط محددة.

وأضاف الشامي، أن هناك جلسة كانت أمس السبت، مع بعض الجهات الأمنية، للحصول على موافقة بعودة الجماهير في الموسم الجديد.

وأشار الشامي، إلى أن عودة الجماهير ستكون بشكل تدريجي، حيث أن الموسم الجديد سيشهد حضور 10% فقط من سعة الاستاد لصاحب الأرض.

وأكمل: “نأمل في الدور الثاني أن يكون هناك زيادة في عدد الجماهير حال تخطي الدور الأول دون حدوث أزمات”.