صحيفة: مقتل 4 رجال في ألباكركي الأمريكية يثير الخوف لدى الجالية المسلمة

قُتل أربعة رجال مسلمين مؤخرا في ألباكركي، أكبر مدينة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، مما أثار الخوف بين الجالية المسلمة، حسبما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز).

وقال مسلم كان يرتاد المركز الإسلامي في نيو مكسيكو، وهو نفس المسجد الذي ارتاده جميع الضحايا الأربعة، إنه قد لا يذهب إلى هناك مرة أخرى أبدا، مبديا خوفه من أن يصبح المكان “طعما”، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن أفرادا آخرين من الجالية المسلمة غادروا الولاية مؤقتا للبقاء مع أفراد أسرهم في أجزاء أخرى من البلاد لانتظار نتائج التحقيق.

ولا تزال جرائم الكراهية مصدر قلق في الولايات المتحدة: فقد زادت بنسبة تتجاوز 20 في المائة في عام 2021 وارتفعت بنسبة 4.7 في المائة أخرى في النصف الأول من عام 2022، حسبما نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن مركز دراسات الكراهية والتطرف بجامعة ولاية كاليفورنيا في سان برناردينو.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.