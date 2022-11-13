صحيفة: شركة بلاك روك أجلت إطلاق صندوقها المتداول في بورصة السندات الصينية

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن شخصين لم تسمهما على دراية بالقرار أن شركة بلاك روك أرجأت “إلى أجل غير مسمى” إطلاق صندوقها المتداول في بورصة السندات الصينية.

وقالت فاينانشيال تايمز إن التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين كانت أحد أسباب هذه الخطوة، حيث قال أحد الأشخاص إن هناك خطر رد فعل سياسي عنيف ضد تدفق رأس المال الأميركي المحتمل إلى الحكومة الصينية.

كذلك هناك عامل آخر وهو الفجوة في العوائد بين السندات الأميركية والصينية، مما يعني أن سندات الخزانة الأميركية تحقق الآن عائداً أعلى من نظيراتها الصينية، وفقاً للتقرير.

أخبرت شركة بلاك روك “فاينانشيال تايمز” أنها لن تعلق على “تكهنات السوق”.