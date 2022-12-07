صحيفة: روسيا تدرس 3 خيارات للرد على سقف أسعار النفط

تعكس السلطات الروسية على دراسة ثلاثة خيارات منها فرض حظر على مبيعات النفط لبعض الدول ووضع حد أقصى للخصم الذي ستبيع بها خامها، في إطار مساعيها الرامية لمواجهة سقف الأسعار الذي تفرضه القوى الغربية على النفط الروسي لإضعاف قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، حسبما ذكرت ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية.

ودخل الحد الأقصى للسعر البالغ 60 دولارا للبرميل، الذي وضعته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، حيز التنفيذ أمس الأول الاثنين في محاولة لتقليص قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.

وردا على ذلك، يفكر الكرملين والحكومة الروسية في حظر مبيعات النفط لجميع الدول التي أيدت هذا السقف، حسبما قالت فيدوموستي نقلا عن مصدرين مجهولين مقربين من الحكومة.

ومن شأن هذا الخيار أيضا حظر المبيعات من خلال وسطاء وليس فقط من روسيا مباشرة. والخيار الثاني الذي يخضع للبحث هو حظر الصادرات بموجب عقود تتضمن شرط سقف السعر، بغض النظر عن البلد المستفيد.

وذكرت الصحيفة أن الخيار الثالث سيضع حدا أقصى للخصم من أسعار خام الأورال الروسي عن خامات القياس العالمية.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال صرح أمس الثلاثاء بان آلية رد روسيا على سقف أسعار النفط ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر الجاري. وفي وقت سابق قال إن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي لكن ليس بدرجة كبيرة.

وذكرت بلومبرج أن روسيا تدرس أيضا وضع حد أدنى للسعر لمبيعاتها النفطية الدولية