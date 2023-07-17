صحيفة: روسيا تتجه نحو الوفاء بخفض صادراتها النفطية في أغسطس

تمضي روسيا في طريقها نحو تنفيذ خطة خفض الصادرات النفطية بواقع 500 ألف برميل يوميا في أغسطس المقابل، حسبما ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية.

وقالت الصحيفة إن صادرات النفط الروسية عبر البحر قد تنخفض إلى ما بين 2.9 وثلاثة ملايين برميل يوميا في أغسطس، ويرجع ذلك أساسا إلى خفض الصادرات عبر الموانئ الروسية في بحر البلطيق.

ونقلت كوميرسانت عن مصدرين القول إن التخفيضات جاءت عبر تعديل جدول التصدير للربع الثالث لشركة ترانسنفت المملوكة للدولة والتي تشغل خطوط الأنابيب.

وأعلنت روسيا خطة التخفيضات في وقت سابق من هذا الشهر في إطار المساعي إلى دعم أسعار النفط العالمية بالتنسيق مع السعودية.