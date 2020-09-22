صحيفة: رئيس وزراء بريطانيا يشكو راتبه المنخفض وحالته المعيشية السيئة

رئيس وزراء بريطانيا "قلق" من عدم استطاعته تحمل تكاليف توظيف حاضنة للأطفال، لرعاية ابنه الذي ولد قبل أشهر.

اشتكى رئيس الوزراء بريطانيا ، بوريس جونسون، من “حالته المعيشية السيئة”، وفقا لشخص مقرب منه، مشيرًا إلى أن راتبه لا يكفي لتوظيف حاضنة لطفله الجديد.

وبحسب سكاي نيوز عربية، أشارت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، إلى أن جونسون مستاء جدا من راتبه المنخفض، ومنزله المتاح له من قبل الحكومة، مشيرا إلى أنه يعتقد أنه يستحق أكثر من ذلك، بحسب ما أفاد شخص مقرب منه.

وقال صديق جونسون للصحيفة، إن رئيس وزراء بريطانيا “قلق” من عدم استطاعته تحمل تكاليف توظيف حاضنة للأطفال، لرعاية ابنه الذي ولد قبل أشهر.

يذكر أن راتب جونسون السنوي، بعد التخفيضات الحكومية بسبب جائحة كورونا، يبلغ 150 ألف جنيه أسترليني سنويا، أو ما يعادل 192 ألف دولار سنويا.