صحيفة بوينس الأرجنتينية تتوقف عن الصدور بعد 140 عاما

خالد بدر الدينأعلنت صحيفة (بوينس ايرس هيرالد) الأرجنتينية التي تصدر باللغة الإنجليزية توقفها عن الصدور بعد 140 عاما من العمل، والتى اشتهرت بتغطيتها لفترة الحكم العسكري الديكتاتوري في الأرجنتين ما بين عامي 1976 و1983.وفي تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر مصحوبة بصورة لصفحة الغلاف التي نشرت

خالد بدر الدين

أعلنت صحيفة (بوينس ايرس هيرالد) الأرجنتينية التي تصدر باللغة الإنجليزية توقفها عن الصدور بعد 140 عاما من العمل، والتى اشتهرت بتغطيتها لفترة الحكم العسكري الديكتاتوري في الأرجنتين ما بين عامي 1976 و1983.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر مصحوبة بصورة لصفحة الغلاف التي نشرت في سبتمبر الماضي بمناسبة الاحتفال بذكري مرور 140 عاما على تأسيسها قالت الصحيفة هذا الأسبوع “تم إبلاغ العاملين بالصحيفة بأنها ستتوقف عن الصدور”.

وذكرت وكالة رويترز أن توقف الصحيفة عن الصدور يأتى بعد أقل من عام على تحول الصحيفة- التي كانت تصف نفسها في وقت ما بأنها الصحيفة الوحيدة الصادرة بالإنجليزية في أمريكا اللاتينية- إلى صحيفة أسبوعية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتحول القراء بشكل كبير إلى الصحافة الرقمية.

ونالت الصحيفة الأرجنتينية إشادة واسعة على تغطيتها لقضية “المختفين” الذين تعرضوا للخطف والتعذيب وغالبا القتل على يد أجهزة الدولة خلال فترة الحكم الديكتاتوري في حين لم تتناول هذه القضية وسائل الإعلام الأخرى ولزمت الصمت خوفا من المصادرة.