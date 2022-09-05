صحيفة: النساء في الجيش الأمريكي عانين من أعلى مستوى من الاعتداءات الجنسية منذ عام 2006

أظهر مسح جديد أجرته وزارة الدفاع الأمريكية أن النساء في الجيش عانين من أعلى مستوى من الاعتداءات الجنسية منذ عام 2006 عندما بدأت الوزارة في تتبع البيانات، حسبما ذكرت صحيفة ((يو إس إيه توداي)) يوم الخميس.

ووجد المسح أن الاعتداءات الجنسية على النساء في الجيش ارتفعت بنسبة 35 بالمئة في الفترة ما بين عامي 2018 و2021، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بداية تسجيل البيانات قبل 16 عاما.

إنها نتيجة مروعة؛ نظرا لارتفاع معدل الجرائم الجنسية حتى بعدما أنفقت وزارة الدفاع الملايين من أجل الوقاية من هذه الجرائم، وبعدما تعهد كبار القادة بمعالجة الأمر، وفقا للتقرير.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.