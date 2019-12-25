صحيفة إماراتية: السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبوظبي

استقرت وزارة الشباب والرياضة على توقيع اتفاقية مع الجانب الإماراتي؛ من أجل إقامة مباراة السوبر المصري للموسم الحالي 2019/2020 في إمارة أبو ظبي، خلال شهر فبراير المقبل.

ووفقًا لما جاء بصحيفة «الاتحاد» الإماراتية، فإن مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية وقعا اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.

وأشارت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، خاصًة وأنه قد سبق وأن تم تنظيم السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مرتين، الأولى في العين والثانية في أبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي.

وأقيم السوبر المصري للمرة الأولى في الإمارات في أكتوبر 2015 على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وحينها فاز الأهلي على الزمالك 3-2.

وفي 2017، فاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

كما لعب الأهلي مرة أخرى في الإمارات ولكن هذه المرة أمام المصري، وحسمها الأحمر 1-0 على استاد هزاع بن زايد.