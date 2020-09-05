الاتفاق مع السعودية في هذا الوقت لن يجلب السلام إلا على مستوى القيادة

قالت صحيفة “يسرائل هاليوم” الإسرائيلية أن هناك تقدما كبيرا في الجهود المبذولة لتحقيق انفراج سياسي تجاه المملكة العربية السعودية، خلال زيارة خاصة قام بها الوفد الأمريكي إلى الرياض بقيادة المستشار الكبير جاريد كوشنر ، تم تقديم اقتراح لتحرك ثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

ومن المسلم به أن الملك سلمان لا يزال يعارض هذه الخطوة ، لذلك من المشكوك فيه في الوقت الحالي ما إذا كان الاختراق التاريخي سيكتمل بالفعل في المستقبل القريب أم لا.بحسب الصحيفة.

وخلال زيارة قام بها وفد أمريكي رفيع إلى الرياض الأسبوع الماضي برئاسة جاريد كوشنر.

تم تقديم اقتراح لتحرك ثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ، على غرار التحرك ضد كوسوفو ، وهذه الخطوة حساسة للغاية ولا يقين أنها ستنجح.

في الإدارة الأمريكية ، هناك خلافات في الرأي حول ما إذا كان اتفاق السلام مع السعودية مفيدًا لإسرائيل في هذا الوقت من عدمه.

ويعتقد بعض كبار المسؤولين الحكوميين في تل أبيب أنه يجب الاستفادة من التوافق التاريخي وجلب الأطراف إلى الاعتراف المتبادل.

ويعتقد آخرون أن شعب المملكة العربية السعودية ليس ناضجًا للسلام مع إسرائيل ، لأنه على عكس الإمارات، ولا تزال المملكة منغلقة على العالم ولديها آراء معادية لإسرائيل.

وبحسب هذه المصادر ، فإن الاتفاق مع السعودية في هذا الوقت لن يجلب السلام إلا على مستوى القيادة ، كالذي عقدته إسرائيل مع الأردن ومصر.

ومن جانبه، هنأ الرئيس التشيكي “ميلوس زمان” صربيا على هذه الخطوة ، وأضاف المتحدث باسمه أن زمان يؤيد منذ فترة طويلة نقل سفارة بلاده إلى إسرائيل.

ومساء السبت ، اتصل رئيس الوزراء نتنياهو بالرئيس الأمريكي ترامب خلال اجتماع رئاسي مع رئيس وزراء كوسوفو عبد الله حوتي وهنأ الزعيمين على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك ، أعلن رئيس وزراء كوسوفو في الاجتماع أن كوسوفو ستفتح سفارة في القدس.

وقال نتنياهو “كوسوفو ستكون أول دولة ذات أغلبية مسلمة تفتح سفارة في القدس، وأشار كما قلت في الأيام الأخيرة ، تتسع دائرة السلام والاعتراف بإسرائيل ومن المتوقع أن تنضم إليها المزيد من الدول.

بينما يري رئيس أركان الإحتلال “جابي أشكنازي” أن قرار صربيا وكوسوفو بإنشاء سفارتين في القدس كخطوة رمزية نحو تعزيز السلام بين هذه الدول ، وستكون مدينة القدس ، العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل ، جسر سلام للعالم كله.علي حد زعمه.