صحيفة إسرائيلية: مصر تتباكى على بائع الشاورما

عادل عبد الجواداهتمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بفوز المصارع المصري طارق عبد السلام بالميدالية الذهبية ببطولة أوروبا، وذلك بعد تغلبه علي لاعب روسيا وفوزه بالميدالية الذهبية، الأحد الماضي.واستهلت الصحيفة في مقدمة الخبر بقولها، بائع الشاورما المصري أصبح بطلا لأوروبا، بعد أن تخلت عنه بلاده

عادل عبد الجواد

اهتمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، بفوز المصارع المصري طارق عبد السلام بالميدالية الذهبية ببطولة أوروبا، وذلك بعد تغلبه علي لاعب روسيا وفوزه بالميدالية الذهبية، الأحد الماضي.

واستهلت الصحيفة في مقدمة الخبر بقولها، بائع الشاورما المصري أصبح بطلا لأوروبا، بعد أن تخلت عنه بلاده والاتحاد المصري للمصارعة بعد إصابته بجروح خطيرة، الأمر الذي جعله يفكر بالسفر للخارج.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه لولا تخلي مصر عن البطل طارق عبد السلام، الذي يعد من أعظم المواهب الرياضية في مصر، ما كان سافر إلي بلغاريا كعامل شاورما وحصوله على الميدالية الذهبية، ليس كممثل للدولة العربية، ولكن بصفته ممثلًا لبلغاريا.

وأشارت إلى أن مصر تتباكي الآن حدادًا علي الرياضة المصرية بعد فوز الشاب المصري صاحب الـ23عاماً ببطولة أوروبا، بعد أن ابتسم الحظ له وأوصله للميدالية الذهبية لوزن تحت 75 كيلو جرام.

يذكر أن طارق عبد السلام، كان يلعب لصالح مصر وأصيب في إحدى المباريات، ورفض الاتحاد المصري للمصارعة تحمل نفقات علاجه بحجة أن اللاعب “غير مؤثر” في صفوف المنتخب، وهو ما دفع الشاب المصري إلى السفر لبلغاريا من أجل العلاج على نفقته الخاصة.

شارك مع منتخب مصر وحقق العديد من الميداليات، منها ذهبية بطولة الألعاب الإفريقية، وبرونزية دورة البحر المتوسط، وبرونزية بطولة العالم للشباب، تعرض اللاعب للإصابة خلال أحد معسكرات المنتخب، ورغم الإصابة شارك في عدد من البطولات، ولكن إصابته تفاقمت بعد ذلك ولم يكمل ممارسة الرياضة.