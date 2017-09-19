صحيفة إسرائيلية: لقاء السيسي ونتنياهو نسيم منعش بين البلدين

عادل عبد الجواد: وصفت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية اجتماع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بنيويورك، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالنسيم المنعش في العلاقات بين البلدين، ووصفته أيضا بأنه بلا شك طفرة جديدة من…

عادل عبد الجواد:

وصفت صحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية اجتماع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بنيويورك، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالنسيم المنعش في العلاقات بين البلدين، ووصفته أيضا بأنه بلا شك طفرة جديدة من الطاقة والتقدم في العلاقات بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أن الحفاظ على السلام مع إسرائيل والعلاقات الإيجابية معها هو بالتأكيد عامل إيجابي يسعي السيسي لاستغلاله خلال الاجتماع، إلا أن الاجتماع جاء وسط تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة بعد أن أعلنت وزارة الخارجية في 22 أغسطس الماضي، وقفها معونات عسكرية مخصصة لمصر تصل قيمتها إلى 152 مليون دولار واعتزامها قطع معونات أخرى تبلغ قيمتها 96 مليون دولار، والآن يعتقد السيسي أن الولايات المتحدة لا تزال حليفا استراتيجيا له، وأنها قادرة على تزويده بالدعم السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تحتاجه بلاده علي حد قولها.

وأوضحت أن العلاقات المهمة بين إسرائيل ومصر عادة ما تتم سرا، مثل التعاون الأمني​في الإرهاب في سيناء والمحادثات بين الرئيسين، وتعمل إسرائيل أيضا في العديد من الجهات الحكومية المختلفة لتحسين العلاقات مع مصر التي تضررت بشدة خلال فترة أوباما وإجبار مصر على الاقتراب من روسيا علي حد قولها، مشيرة إلى الحذر من التقارب بين القاهرة وموسكو، الأمر الذي قد يؤدي إلي التقارب بين مصر وإيران حسبما ذكرت الصحيفة.

وأشارت إلي أن مصر اتخذت عددا من الخطوات الإيجابية تجاه إسرائيل العام الماضي، مثل افتتاح مكتب السفارة الإسرائيلية في مصر، وزيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى إسرائيل، وجاءت هذه الخطوات في المستوى المألوف للعلاقات بين الحكومات.