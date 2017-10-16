صحيفة إسرائيلية: داعش يتبع في سيناء استراتيجية جديدة

عادل عبد الجوادقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن تنظيم "داعش" يتبع استيراتجية جديدة في سيناء، على حد قولها. وأشارت إلى أن ما حدث الليلة الماضية يمكن أن يكون نذيرا وربما تحديدا بداية رئيسية لنقل العمليات العسكرية لدعش سوريا والعراق إلى سيناءوأضافت "إن كان هذا السيناريو صحيحا فالمؤ

عادل عبد الجواد

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن تنظيم “داعش” يتبع استيراتجية جديدة في سيناء، على حد قولها.

وأشارت إلى أن ما حدث الليلة الماضية يمكن أن يكون نذيرا وربما تحديدا بداية رئيسية لنقل العمليات العسكرية لدعش سوريا والعراق إلى سيناء

وأضافت “إن كان هذا السيناريو صحيحا فالمؤسسة الدفاعية لدينا تستعد بالفعل لهذا الاحتمال”، جاء ذلك تعقيبا علي الصواريخ التي أطلقت أمس علي مدينة “أشكول” الاسرائيلية.

وتابعت الصحيفة بالقول، إن إسرائيل تغض الطرف عن كمية الأسلحة التي يضعها الجيش المصري في سيناء، وفي الوقت نفسه أصبحت متورطة في الرد على النيران التي يطلفها تنظيم داعش عبر سيناء.

وأضافت “مصر تدير السلاح الجوي في سيناء دون قيود، وتتجاهل إسرائيل حجم القوات والأسلحة التي تدخلها مصر إلى سيناء، في انتهاك للمرفق الأمني لاتفاق السلام بين البلدين”.

وتابعت “في سيناء الوضع مختلف وهي تعتبر أرض سيادية مصرية، وخاصة الرئيس السيسي ورجاله، يشعرون بالقلق إزاء الشرف الوطني لبلدهم، وبالتالي ليسوا على استعداد لإسرائيل للعمل عسكريا في أراضيها، حتى عند مهاجمة داعش لها”.

وأضافت “يديعوت أحرونوت”، هذه المرة نفذ تنظيم داعش خطوة استراتيجية جديدة ومزدوجة في سيناء حيث أطلق الصواريخ على منطقة مأهولة بالسكان في منطقة غزة، وبعد ساعات قليلة هاجم الجيش المصري في عملية كبيرة جدا في منطقة الشيخ زايد بالقرب من العريش، والثاني هو تعطيل اتفاق مصالحة حماس مع فتح والعلاقات المتنامية مع مصر.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أيضا في تقريرها أن الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية قدرت منذ فترة طويلة أن داعش سيتحول إلى قناتين بديلتين في هذا الوضع: هجوم جماعي في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأفريقيا، ليس فقط من خلال الذين عادوا أو هربوا من سوريا والعراق ولكن أيضا من قبل السكان المحليين المستلهمين من منشورات داعش ومن خلال شبكات التواصل الإجتماعي.

القناة الثانية وفق الصحيفة هي اللامركزية في نشاط داعش خارج سوريا والعراق، حاول شعب دعاس تحويل ليبيا ولم ينجح، فالآن لدي التظيم قواعد في منطقة بوكو حرام في أفريقيا.

ولم تعلق السلطات المصرية على ما ذكرته الصحفية الإسرائيلية، ودائما ما تؤكد مصر إنها قادرة على هزيمة الإرهاب في سيناء وتتخذ كافة الإجراءات التي تحفظ أمنها القومي.