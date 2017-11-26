صحيفة إسرائيلية تكشف أسرارًا عن زيارة السادات لتل أبيب

عادل عبد الجواد كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن تقديم موشيه شارون، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق عن الشئون العربية "مناحيم بيجن" في العاشر من أكتوبر 1977، مقترحًا، بالتحدث مباشرة إلى الشعب المصري حول النية من أجل السلام، قبل شهرين من…

عادل عبد الجواد

كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم”، عن تقديم موشيه شارون، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق عن الشئون العربية “مناحيم بيجن” في العاشر من أكتوبر 1977، مقترحًا، بالتحدث مباشرة إلى الشعب المصري حول النية من أجل السلام، قبل شهرين من زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات التاريخية إلى تل أبيب وخطابه بالكنيست.

وقال “شارون” إن مثل هذا الخطاب سيحسن وضع إسرائيل في المفاوضات حول سيناء- على حد قوله.

وزعمت الصحيفة الإسرائيلية، أنه سبق خطاب الرئيس السادات خطاب آخر مماثل من رئيس الوزراء الإسرائيلي “مناحيم بيجن”، وكان الشخص الذي كتب الخطاب إلى بيجين هو البروفسير موشيه شارون، الذي عمل مستشارًا لبيجن في الشؤون العربية.

وأضافت الصحيفة أن شارون قال: “كانت هناك نية في إسرائيل للنهوض بخطاب السادات، وبالتالي التوصل إلى مفاوضات مع مصر في ظل ظروف أفضل، وإذا كان بيجن سبق السادات، كما حثته، سنكون في وضع أفضل بكثير، ولا أعتقد أنه كان ينبغي لنا التخلي عن كل سيناء”.

وأوضح شارون لـ”إسرائيل اليوم”: “قلت لرئيس الوزراء حينها إن لدي معلومات بأن السادات سيلقي هذا الخطاب، وأعدت مسودة خطاب لبيجن، وفي رأيي، إذا كان بيجن قد تحدث في بداية المفاوضات، لكان أفضل بكثير لنا، ولن تكون هناك حاجة لإخلاء سيناء بأكملها”.

وذكر شارون أنه عرف بشكل خاص نية السادات زيارة إسرائيل، بعد زيارة قام بها زميله، الذي زار مصر حين ذاك، وحكي لي أنه سمع في القاهرة حديث عن نية الرئيس المصري التحدث إلى البرلمان المصري لتلك الزيارة.

وتابع شارون: “لسوء الحظ لا أستطيع أن أقول من هذا الشخص حتي يومنا هذا، وعلى أية حال، طلبت عقد اجتماع مع رئيس الوزراء “بيجن” وترتيب اجتماع معه، ثم قلت له عن معلوماتي وسألني ماذا أفعل، قلت له: رئيس الوزراء، يجب أن نسبق السادات، يجب أن تتحدث مباشرة إلى الشعب المصري وقيادته، وتلقى رئيس الوزراء نصيحتي وكتبت خطابا، لكن المشكلة هي أن بيجن كان مريضا وتم نقله إلى المستشفي”.