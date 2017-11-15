صحيفة إسرائيلية تسرد تفاصيل زيارة السادات لتل أبيب

عادل عبد الجواد نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تقريرًا مطولاً، تحدثت فيه عن الزيارة التاريخية للرئيس الراحل أنور السادات للكنيست الإسرائيلي، في الذكري الأربعين لزيارة تل أبيب. واستهلت الصحيفة في مقدمتها، وقالت في 19 نوفمبر 1977، وفي مطار بن…

عادل عبد الجواد

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، تقريرًا مطولاً، تحدثت فيه عن الزيارة التاريخية للرئيس الراحل أنور السادات للكنيست الإسرائيلي، في الذكري الأربعين لزيارة تل أبيب.



واستهلت الصحيفة في مقدمتها، وقالت في 19 نوفمبر 1977، وفي مطار بن جوريون الإسرائيلي، هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو المصري، الذي كان في تلك اللحظة واحدًا من ألد أعداء إسرائيل -على حد وصفها، رغم أن المؤسسة الدفاعية في تل أبيب حذرت من الزيارة، وتوقعت حدوث عملية خطيرة في قلب إسرائيل.

وبعد ذلك تم فتح باب الطائرة، ووقف الرجل الذي كان في تلك اللحظة عدو إسرائيل المرير -على حد تعبيرها- إنه الرئيس المصري أنور السادات، وفي اليوم التالي زار السادات الكنيست وألقى خطابه التاريخي.

وقال روني ميلو، الذي كان آنذاك عضو في حزب الليكود: “كان ذلك حدثا مؤثرا جدا، أول زعيم عربي يصل تل أبيب وقائد دولة من أكبر الدول العربية، فمصر ليست دولة صغيرة، مضيفا كانت رؤية تاريخية لتحقيق السلام، مشيرا إلي صورة رئيس الكنيست “اسحق شامير” ورئيس وزراء اسرائيل “مناحيم بيجن” والرئيس أنور السادات، جعلتني أرتعد إلى يومنا هذا، وهذا هو الحدث الذي كان أساسيا في تاريخ إسرائيل”.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الرئيس السادات قوبل بحماس كبير من الإسرائيلين، واستقبله مناحم بيجن، وكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لتحيته، مشيرة إلي أن زيارة السادات كانت واحدة من أهم الأحداث في تاريخ البلاد، إنه حدث غير وضع في المنطقة”.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن “تشارلي بيتون” الذي كان عضوًا في حزب “هداش”، قائلًا: “لقد ساهمت في وصول السادات الى اسرائيل، ونحن نعتقد تماما اننا نشرع في عملية هامة وجادة من شأنها ان تؤدي الى السلام بين جميع شعوب المنطقة”.

وقال: “آريه ناعور”، الذي كان في ذلك الحين سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي، إن زيارة السادات لم تأت من السماء، ولكن الهدف كان تحقيق السلام.

وذكرت الصحيفة أن إجلاء المستوطنات في سيناء كان أمرا صعبا، وتم توثيق جنود جيش الدفاع الإسرائيلي عندما هاجمهم من تم إجلاؤهم، وألم المستوطنون تسبب في عاصفة في الجمهور، ودافع مناحيم بيغن عن السلام بقوله: “نحن نحارب اليوم من أجل السلام، نعم، هناك صعوبات في السلام، هناك آلام في السلام، هناك ضحايا للسلام، وكل هذا السلام أفضل من أن يكون هناك ضحايا حرب”.



وفي 26 مارس 1979، تم التوقيع على معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، وفي فبراير 1980، افتتحت السفارة الإسرائيلية في القاهرة.

واختتمت الصحيفة بقولها أن الجيش الإسرائيلي فاز من وجهة عسكرية، وأصبح واضحا لنا أن الحروب تكلف ثمنا باهظا، ولا يمكننا الاعتماد على معجزة أن يحدث مرة أخرى، كما حدث في حرب الأيام الستة.