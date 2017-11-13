صحيفة إسرائيلية: الدول العربية تحتل مونديال روسيا

عادل عبد الجواد: اهتمت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، والتي أهلت أربعة منتخبات عربية للمونديال الروسي، وقالت الصحيفة إنه للمرة الأولى في التاريخ، ستشارك أربع فرق عربية في كأس العالم، ولكل منها قصة خاصة في الصعود للمونديال. وأضافت أنه للمرة الأ

عادل عبد الجواد:

اهتمت صحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، والتي أهلت أربعة منتخبات عربية للمونديال الروسي، وقالت الصحيفة إنه للمرة الأولى في التاريخ، ستشارك أربع فرق عربية في كأس العالم، ولكل منها قصة خاصة في الصعود للمونديال.

وأضافت أنه للمرة الأولى في التاريخ، ستشارك أربع فرق عربية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أكبر بطولة في العالم، وكما يتضح من الشبكات الاجتماعية، فإنها تجلب معها الكثير من الضجيج والعاطفة، والتي تعد واحدة من الأحداث البارزة في الصيف القادم.

وأوضحت الصحيفة العوامل التي ساهمت في وصول المنتخبات العربية للمونديال وقالت، المملكة العربية السعودية صعدت بسبب الدعم المالي الكبير هناك، وتونس تخلت عن أسلوبها الدفاعي في اللعب داخل المستطيل الأخضر، بينما اعتمد منتخب المغرب على المحترفين خارج البلاد.

أما في مصر فقد حقق هيكتور كوبر المدرب الأرجنتيني للمنتخب المصري ازدهارا في كرة القدم المصرية، ووصل للمونديال بعد غياب للمنتخب المصري دام أكثر من 27عاما، إضافة إلي تمكن بعض اللاعبين من مغادرة مصر في سن مبكرة والاحتراف بالخارج، وتحسن مستواهم بشكل كبير، وهو ما لم يفعله النجم العظيم محمد أبوتريكة.

وزعمت الصحيفة أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني للبلاد العربية ينعكس أيضا في الألعاب الرياضية ويؤثر بشكل كبير علي وصول المنتخبات العربية للنهاية والوصول للمونديال.

وأشارت إلي الفيديو المنتشر مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي وهو فيديو مجمع للمعلقين العرب وفرحتهم الهستيرية بعد وصول منتخاباتهم للمونديال، خاصة “جنون طاقم البث المصري لحظة إحراز محمد صلاح لركلة الجزاء أمام منتخب الكونغو، علي حد وصفها، لافتة أيضا إلي جنون المعلق السعودي فهد العتيبي بعد نهاية المبارة أمام اليابان والفوز بنتجية 1: 0 قبل شهرين.