صحيفة إسرائيلية: الأهرامات المصرية ستظل أعجوبة العالم

عادل عبد الجوادتزامنا مع عيد الفصح اليهودي المعروف لديهم بعيد "بيساح" الذي بدأ الليلة الماضية والذي يستمر سبعة أيام بلياليها داخل إسرائيل وثمانية أيام خارجها، وكعادة كل عام يتحدث الإسرائيليون عن كيفية خروجهم من مصر في عهد الفراعنة القدماء قبل حوالي 3300 سنة.ونشرت القناة العاشرة الإسرائيلية ص

عادل عبد الجواد

تزامنا مع عيد الفصح اليهودي المعروف لديهم بعيد “بيساح” الذي بدأ الليلة الماضية والذي يستمر سبعة أيام بلياليها داخل إسرائيل وثمانية أيام خارجها، وكعادة كل عام يتحدث الإسرائيليون عن كيفية خروجهم من مصر في عهد الفراعنة القدماء قبل حوالي 3300 سنة.

ونشرت القناة العاشرة الإسرائيلية صباح اليوم تقريرا تحدثت فيه عن الأهرامات المصرية وكيف بناها المصريون القدماء زاعمين أنهم كانوا على علاقة بكائنات فضائية في إشارة إلي ضخامة ووزن الحجارة التي بنيت بها الأهرامات الثلاثة والتي يزن كل منها حوالي 400 كيلوجرام، وهذا يعني أن الحجر الواحد يحتاج إلى نحو 10 أشخاص لحمله. حسبما ذكرت الصحيفة.

وفي السياق ذاته ذكر موقع “والـلا” الإسرائيلي أنه في كل عام في عيد الفصح يقال أن الإسرائيليين غادروا مصر للحصول على الحرية المنشودة ويعتقد عدد قليل منهم أن بني إسرائيل هم من بنوا الأهرامات، ولكن الحقيقة مختلفة فقدماء المصريين أولئك الذين بنوا هذه المباني الرائعة، والتي لا تزال تعتبر اعجوبة العالم ، ولكن كيف بنوها ومتي؟ حسبما جاء بالموقع.

وتسائل الموقع الإسرائيلي: كيف فعلوا ذلك؟ وقاد الآلاف منهم الحجارة العملاقة التي استخدمت لبناء الأهرامات في قوارب تنقلت في قناة خاصة على طول نهر النيل ، على طريق يمتد مئات الكيلومترات، وقد تم الكشف عن ذلك في لفافة قديمة من البردي عثر عليها مؤخرا في مصر.

وتابع، ويستمر هذا الهيكل القديم والمثير للإعجاب أحد عجائب الدنيا، ويثير اهتمام الباحثين حتي يومنا هذا، حيث اكتشف فريق من علماء الآثار مستخدمين أجهزة استشعار متطورة ، غرفة كبيرة ومثيرة للإعجاب مخبأة داخل الهرم.

يذكر أن أهم ما يتميز به هذا العيد عنذ اليهود، هو الاحتفال الذي يقام في ليلته الأولى المسماة بالعبرية “ليل هسيدر” أي “ليلة النظام”، ويتلى خلاله سفر “الهاغادا”، الذي يشمل فصولا من التوراة والتلمود والمزامير حول خروج بني إسرائيل من مصر، حتى وصولهم إلى أرض الميعاد بعد أربعين سنة من التيه في سيناء، ويعبر فيه اليهود عن حمدهم وشكرهم لله على رعايته لهم، ونجاتهم.

