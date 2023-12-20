صحوة الألبومات الغنائية بالساحة الموسيقية بعد غياب.. ونقاد يضعون شروط النجاح

قرر بعض نجوم الأغنية العودة لتقديم ألبومات غنائية جديدة للجمهور وعدم الاكتفاء بطرح أغنيات منفردة فقط كما يفعل كثير من المطربين خلال السنين الأخيرة .

حيث تشهد الساحة الغنائية خلال الأيام القادمة طرح عدد من الألبومات الغنائية الكاملة للجمهور ، أبرزها ألبوم ” مكانك” للنجم عمرو دياب الذي أعلن عنه منذ أيام عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقام بطرح بوسترات الألبوم ولاقت استحسانا لدى الجمهور ، ويعود بهذا الألبوم بعد 3 سنوات منذ آخر ألبوماته ” يانا يالأ ” عام 2020.

كما يطرح النجم رامي صبري ألبومه الغنائي الجديد أيضا خلال الفترة القادمة ، ويعكف حاليا على الانتهاء من تسجيل جميع أغنياته كما أعلن عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي .

كذلك تطرح النجمة أصالة نصري الجزء الثاني من ألبومها الجديد ” لحقت نفسي” ، والذي قدمت منه مجموعة أولى ضمت 6 أغنيات قبل وقوع أحداث غزة الأخيرة .

علي عبد الفتاح :يتوقف نجاح هذه الألبومات الجديدة الأيام القدمة على معايير مختلفة

أوضح المسؤول الاعلامي لمزيكا أنه لم يعد لأي مطرب أن يطرح ألبوما غنائيا كاملا في توقيت زمني واحد ، لكنه يقوم بطرح أغنياته خلال فترة قصيرة نوعا ما .

أضاف في حديثه ل” المال ” أنه من الصعب أن يتم طرح ألبوما كاملا دفعة واحدة في العصر الذي نعيشه حاليا ، لافتا الى أن عمرو دياب ورامي صبري وأصالة يملكون قاعدة جماهيرية كبيرة بالوطن العربي جميعهم .

حيث يتوقف نجاح هذه الألبومات الجديدة الأيام القدمة على معايير مختلفة ، أهمها الاختيارات الغنائية بهذه الألبومات بالاضافة لموعد طرحها للجمهور في السوق الغنائي وفق” عبد الفتاح ” ، بمعنى أدق أنه يمكن طرح ألبوما غنائيا في توقيت زمني معين قد لايكون مشجعا للمستمع ، لذلك لايحقق هذا الألبوم النجاح والانتشار الجماهيري المتوقع ، والعكس صحيح أيضا يمكن أن يطرح ألبوما غنائيا في توقيت جيد فيحقق نسب استماع كبيرة .

حسن دنيا : تلك الألبومات ستساهم في تشجيع الشعراء والملحنين للعودة للعمل بشكل كبير

وعلق الملحن حسن دنيا أن هذه الألبومات الغنائية الجديدة ستكون على هيئة أغنيات منفردة سيتم طرحها تباعا ، لأنه لم نعد في زمن الألبوم الغنائي الكامل الذي يضم 10 أغنيات دفعة واحدة .

أشار الى أن تلك الألبومات ستساهم في تشجيع الشعراء والملحنين للعودة للعمل بشكل كبير مثلما كان يحدث في الماضي ، حينما كان يوجد مطربين كثيرين يقدمون ألبومات غنائية في السوق ، فكان هناك تنافسا كبيرا بين الشعراء والملحنين في الساحة الفنية .

لكن حينما أصبحت الأغنية عبارة عن سنجلات فقط ، قل نشاط وعمل صناع الموسيقي المصرية وكذلك شغفهم في تقديم أعمال ابداعية موسيقية مميزة وفق” دنيا” .

عوض بدوي :لم يعد هناك القوة الشرائية التي كانت تقبل على اقتناء وشراء الألبومات الغنائية الجديدة

من ناحيته شدد الشاعر الغنائي عوض بدوي أننا لم نعد في الوقت الذي يمكن أن نجلس باسترخاء لسماع ألبوما غنائيا كاملا مثل فترة التسعينات وبداية الألفية الجديدة في عصر الكاسيت والسي دي .

وتابع أنه لم يعد هناك القوة الشرائية التي كانت تقبل على اقتناء وشراء الألبومات الغنائية الجديدة لمعظم نجوم الغناء ، وأصبح سماع الأغنيات الجديدة والألبومات أيضا مجرد ضيف في حياة الكثير من الأشخاص ولايتم اعطائها اهتماما وأولوية كبيرة مثل الماضي .

أكد أيضا أنه رغم نجومية عمرو دياب وأصالة ورامي صبري الكبيرة ، الا أن ألبوماتهم الجديدة التي سيتم طرحها الأيام القادمة لن تحقق الانتشار الجماهيري العظيم ، بسبب صعوبة الحياة حاليا والعديد من الظروف الصعبة في وطننا العربي وانشغال الكثيرين بأمور أخرى مثل التعليم والمدارس والحالة المادية الصعبة .