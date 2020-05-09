عدد الوفيات جراء كورونا استقر عند الرقم 245، ولم تحدث وفيات خلال 24 ساعة لأول مرة منذ شهر

كتبت صحيفة «إسرائيل اليوم» في عنوان لها ظهر اليوم السبت «إسرائيل تفوز على الكورونا»، حيث شهدت تل أبيب اليوم انخفاضا كبيرا في تفشي المرض، وتسجيل الحد الأدنى من الأرقام، فيما يتعلق بتلك التي كانت في ذروة تفشي المرض، وفقًا للصحيفة.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن عدد الوفيات جراء كورونا استقر عند الرقم 245، ولم تحدث وفيات خلال 24 ساعة لأول مرة منذ شهر، وأفادت أن عدد المرضى الذين هم في وضع خطير ارتفع من 77 إلى 81 حالة.

وحول الإصابات، أشارت إلى تشخيص 35 إصابة فقط أمس، مما ارتفع العدد إلى 16 ألفا و444 مصابا، فيما تعافي 306.

بينما بلغ عدد المصابين بالفيروس في بني براك إلى 2894 حالة، وفي القدس 3635، بارتفاع 10 حالات عن اليوم الأخير، بحسب صحيفة “يديعوت احرونوت”.

أيضا في بني براك، الذي أصبح رمزًا لثوران كورونا في إسرائيل، تم اكتشاف 18 مريضًا فقط في الأيام الثلاثة الماضية.

وبالمقارنة، فإن البيانات التي أصدرتها وزارة الصحة في 26 أبريل ذكرت أنه في ثلاثة أيام فقط، تم إضافة 81 مريضا آخرين في المدينة.