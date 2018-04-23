صحف إسرائيل: محمد صلاح فخر العرب والمصريين

عادل عبد الجواد: سلطت الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء علي تتويج نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجيزي.وقال موقع "واللا سبورت" الإسرائيلي عن محمد صلاح، إنه فخر وشرف كبير للمصريين والعرب؛ لأنه حطم الرقم القياسي في تسجيل الأهداف لمنافسيه

عادل عبد الجواد:

سلطت الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء علي تتويج نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجيزي.

وقال موقع “واللا سبورت” الإسرائيلي عن محمد صلاح، إنه فخر وشرف كبير للمصريين والعرب؛ لأنه حطم الرقم القياسي في تسجيل الأهداف لمنافسيه وسجل 31 هدفا خلال مشاركته في الدوري الإنجليزي مع ناديه ليفربول، إضافة إلي تألقه في دوري الأبطال وتسجيله أيضا، ويحتاج إلى هدف واحد آخر لكسر الرقم القياسي التاريخي الذي سجله آلان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

وأضاف “واللا”، يحطم صلاح أرقاما قياسية واحدة تلو الآخري ويثبت قدرته القوية في أول موسم له مع ليفربول الذي صعد به في دوري أبطال أوروبا إلي نصف النهائي، ويعتبر صلاح الأكثر جدارة عن غيره من مننافسيه، فهو يقدم موسما رائعا للغاية وهو قائده بلا منازع.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن صلاح هو اللاعب الثاني في التاريخ من إفريقيا الذي يفوز بالجائزة الفردية المرموقة، فأول من فعل ذلك كان رياض محراز، الذي توج كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي منذ عامين بعد أن قاد لستر سيتي إلى بطولة مثيرة حينها، وكان آخر لاعب في ليفربول هو لويس سواريز في موسم 2013/2014.