صحف إسرائيل : ترامب شكرا

عادل عبد الجواد:تعيش الأوساط الإسرائيلية منذ ليلة أمس، حالة من الفرحة الخادعة والزائفة بعدما أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمس الأربعاء، في البيت الأبيض أن القدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامه نقل السفارة الأمريكية إليها.وجاءت عناوين الصحف الإسرائيلية القومية في إسرائيل مثل "يديعوت أحرونوت"

عادل عبد الجواد:

تعيش الأوساط الإسرائيلية منذ ليلة أمس، حالة من الفرحة الخادعة والزائفة بعدما أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمس الأربعاء، في البيت الأبيض أن القدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامه نقل السفارة الأمريكية إليها.

وجاءت عناوين الصحف الإسرائيلية القومية في إسرائيل مثل “يديعوت أحرونوت” و”إسرائيل اليوم” بصور أسوار مدينة القدس الفلسطينية وعلم إسرائيل وأمريكا جانبا إلي جنب، بل وخصصت معظم صفحاتها للاحتفال بإعلان ترامب، وزعماء إسرائيل يشكرون ترامب على هديته للشعب اليهودي، وفقا لما ورد بعنوان صحيفة يديعوت أحرونوت “شكرا لك الرئيس ترامب”.

ونشرت الصفحات الأولى للصحف صور أسوار مدينة القدس، وعليها علم إسرائيل والولايات المتحدة، تعبيرا عن فرحة الإسرائيليين لقرار ترامب التاريخي حسبما أطلقوا عليه في إسرائيل.

ومنذ أمس وحتي هذه اللحظة، يعبر زعماء إسرائيل عن فرحتهم وشكرهم لإعلان “ترامب”دون أي قيود.

فقد نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فيديو خاصا، مساء أمس الأربعاء، فور إعلان ترامب في البيت الأبيض، شكر فيه الرئيس الأمريكي، قائلا : إن الشعب اليهودي لن ينسى الخطوة التي أقدم عليها ترامب. ودعا نتيناهو زعماء العالم بالامتثال بقرار ترامب ونقل سفاراتهم إلى القدس.

وخصص رئيس دولة الاحتلال “رؤوفين ريفلين” مقالة خاصة نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، شكر فيها نظيره الأمريكي، وروى فيها عن أهمية القدس بالنسبة له ولعائلته وفي تاريخ الشعب اليهودي.

وقد أجمع معظم المحللين الإسرائيليين، على أن اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أمر “مفهوم ضمنا” وذلك لأن إسرائيل تعتبر مدينة القدس عاصمة لها عمليا منذ عقود، وشدد المحللون في إسرائيل على أن السلام في المنطقة، ومع الفلسطينيين بالذات لن يتحقق إن لم تكن القدس عاصمة لإسرائيل علي حد زعمهم.