صحف إسرائيلية: بقاء إسرائيل مهدد ونتنياهو لا يصلح لقيادة الحكومة

صبت الصحف الإسرائيلية اهتمامها على تحليل الوضع الراهن للحرب التي أعلنتها إسرائيل على حركة حماس في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على إسرائيل السبت الماضي ، بحسب ” بى بى سى”.

وأنحى بعض الكتاب في الصحف باللائمة على أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما طالب البعض بتغيير استراتيجية الحكومة في التعامل مع حركة حماس، وحذر آخرون من أن بقاء إسرائيل أصبح على المحك.

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست مقالا بعنوان “هذه المرة، يجب على إسرائيل أن تطيح بحماس”، كتبه المحلل الأمني الإسرائيلي، رافاييل بن ليفي.

ويرى بن ليفي أن استراتيجية إسرائيل لمواجهة حركة حماس، منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2006 أصبحت غير ناجحة وانهارت بالكامل.

ويضيف الكاتب قائلا إن إسرائيل كانت ترد على هجمات حركة حماس السابقة المتقطعة بمستوى معقول من الردع، وكان” ذلك من خلال تدمير أجزاء من البنية التحتية لإنتاج الصواريخ وبعض المباني التي كانت تضم أجزاءً من المؤسسة السياسية والعسكرية لحماس”.

ونشرت صحيفة هارتس مقالا بعنوان “نتنياهو، زعيم عصابة لا يمكنه الاستمرار في منصب رئيس وزراء إسرائيل”، للكاتب زافي باريل ينتقد خلاله أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو.

ويقول الكاتب إن إسرائيل يقودها زعيم “فاسد كان يستثمر كل جهوده للانقلاب” على النظام القضائي.

كما أنه” استعدى الحكومات الغربية وقوض العلاقات مع الإدارة الأمريكية، وهو الآن يقود البلاد إلى حرب لا يعرف أحد أهدافها ونتائجها”.

ويشير المقال إلى أن رئيس الوزراء لا يرى أن هناك حاجة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية “لأنه متيقن أنه لا يمكن الاستغناء عنه”. ومن ثم فإن الكاتب يرى أن نتنياهو أمضى سنوات يرعى عدو إسرائيل، بالإشارة إلى حركة حماس التي شنت هجوما عليها دون مواجهة أي عراقيل بسب فشله الذريع ودون أن يتحمل حتى أدنى قدر من المسؤولية، بحسب المقالة.